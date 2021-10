Latinoamérica.- "No hay Pacto Climático global posible sin contar con América Latina" afirma en UNIR el exministro Ramón Jáuregui

04-10-2021 Ponentes seminario Geopolítica, integración y desarrollo, UNIR POLITICA ESPAÑA EUROPA LA RIOJA UNIR



"No hay Pacto Climático global posible, sin contar con las reservas naturales y la biodiversidad de América Latina" ha afirmado el exministro y exvicelehendakari Ramón Jáuregui en una sesión del seminario 'América Latina en el escenario global 2021', celebrada en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Ha añadido que Europa debería construir "su estrategia climática junto a América Latina, que incluya inversión en energía renovable"; y contar también para su "estrategia digital con las oportunidades de desarrollo de aquella región".



Este ciclo de conferencias está organizado por el Consejo Social de UNIR, que preside el exministro Jordi Sevilla, con la colaboración de Nueva Revista; y está dirigido por la exministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez, actualmente directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica.



El ponente, que es presidente de la Fundación Euroamérica, identificó los males que aquejan a América Latina: "Una región estancada y alejada de los centros de gravedad económica y política" y con el "contrato social erosionado". Todo ello "agudizado por la pandemia", que "ha acarreado la peor recesión económica en ciento veinte años".



Sin embargo, ha añadido Jáuregui, "América Latina importa en el escenario global" porque sigue siendo "un mercado atractivo de 650 millones de personas". Y destacó el papel geoestratégico que puede jugar: "Es nuestro aliado natural en la escena global; ya que Europa se hace fuerte si suma a esa región".



Pero últimamente América Latina se "está abriendo a Asia, con una creciente influencia inversora de China". De suerte que "ya no mira a España como el gran aliado que fue, ni bilateral ni regionalmente" apostilló.



Ha propuesto, en este sentido, la creación de "un comité de sabios" para reforzar la alianza estratégica de la Unión Europea y aquella región. La UE, agregó el exministro, debe "situar a la región en el radar de la estrategia europea y en la nueva geopolítica internacional". Lo cual supone "recuperar las cumbres entre la UE y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños); y reforzar a la SEGIB (Secretaría General Iberoamericana), para dotarle de mayor capacidad operativa".



Es importante lograr "el consenso político en España y en Europa sobre la importancia de esta Alianza con América Latina". Y ha enfatizado: "El Parlamento (el europeo y el español) debería ser la sede de esta recuperación del consenso entre los grandes partidos".



Finalmente, Jáuregui ha propuesto "una nueva política migratoria mucho más proactiva que permita un flujo de migraciones latinoamericanas, especialmente, hacia España".



En el debate ha intervenido Susana Malcorra, exministra de Relaciones Exteriores de la República Argentina. Consideró que, en este momento, en que "está en cuestión la utilidad de la democracia liberal", no hay otra alternativa que "trabajar en un acercamiento profundo de la Unión Europea y América Latina, poniendo en el centro los valores y los principios".



Malcorra ve una oportunidad en "las próximas elecciones de Brasil, que puede suponer un golpe de timón significativo en la región, que lleve al entendimiento y nos permita plantearnos un futuro más estratégico con Europa".



Finalmente Carlos López Blanco, presidente de la Comisión de Economía Digital de la Cámara de Comercio de España, ha señalado que "la región está atravesando una tormenta perfecta", y se ha preguntado si "el XXI va a ser un siglo perdido, al quedar fuera de la revolución tecnológica y la digitalización".



Ha apuntado, no obstante, dos fortalezas de América Latina: que fue "capaz de practicar políticas regulatorias de telecomunicaciones virtuosas"; y que cuenta con "un capital humano perfecto -joven y con capacidad de adaptación- para asumir el reto de digitalizar sus economías".



