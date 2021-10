Las 5 fotos imperdibles de CARMEN VILLALOBOS que arrasan en Instagram

CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) causó furor en su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 705.944 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más populares son:





¡Final, FINAL, NO VA MÁS! 💃🏻 Bye, bye Lucía Sanclemente.👋🏻 Participar en @cafeconaroma fue todo un reto, no solo porque interpreté el primer antagónico de mi carrera😈💅🏼, sino también por el rodaje en sí: ¡grabamos en plena pandemia!😷 Quiero agradecer al @canalrcn, a @telemundo, a todo el elenco, mis directores, libretistas, maquillaje, vestuario y en general a todo el equipo de producción que llevó a la televisión esta historia maravillosa. Y gracias a ustedes, que nos vieron todas las noches. Lucía se despide arrepentida y nos enseña que si no nos valoramos, eligiremos personas que tampoco lo harán con nosotros. Y bueno, yo me despido feliz 🥰 porque ustedes odiaron.. y se gozaron las maldades de #LuciaSanclemente.👄💃🏻😈 Los quiero ❤️❤️❤️❤️❤️





No hay limites cuando nos proponemos algo 💪🏼 A darle con toda a ese objetivo que tenemos entre ceja y ceja 💫💫💫💫 Espero que estén teniendo una semana súper productiva 💪🏼 Photo by @hernanpuentes @alodigital @normajaneid @jorge.malave 🙌🏼🙌🏼🙌🏼⬆️⬆️⬆️





Empezando octubre de la mejor manera 🙌🏼 Feliz y agradecida con Dios por este nuevo reto en mi carrera 😍🙏🏼! Seré la conductora de "ESCUELA IMPARABLES" del canal @eonlinelatino para toda Latinoamérica 💪🏼🙌🏼 Un reality que EMPODERA A LAS MUJERES y en donde 12 emprendedoras recibirán las herramientas necesarias para que su negocio sea exitoso ❤️ NOS VEMOS EL 8 DE NOVIEMBRE @mclmanager @labullapr @marcellocoltro 💕💕💕 M&H @hugoquinonesmakeup





Te amo mamiiiiii! Gracias por tu compañía y amor incondicional! Te mereces todo y un poquito más 💕🥰💫🎉





No saben lo feliz que me hacen con todos sus mensajes por mi personaje de #lucia en @cafeconaroma 💪🏼! Amo que se hayan conectado noche a noche y han vibrado con todo lo qué pasó! Aquí les dejo este videíto de lo que sucedió durante la escena del carro, que aunque en la historia la situación era dramática, lo qué pasó en la vida real fue otra cosa😂 Los quiero ❤️❤️❤️❤️ Posd: El bebé un príncipe 😍😍

Carmen Villalobos nació el 13 de julio de 1983 en Barranquilla, Colombia. Su carrera en los escenarios comenzó en 1999 cuando debutó en el programa infantil colombiano Club 10.

Más adelante, la artista se inició en las telenovelas con una participación en Amor a la plancha, seguida por Dora la celadora. Sin embargo la telenovela Sin Senos no hay Paraíso es con quien más se la identifica.

En mayo del 2011, comenzó a grabar la telenovela Mi corazón insiste donde alcanza el papel protagónico junto a Jencarlos Canela, actuando además junto a estrellas como Angelica María, Ana Layevska, Augusto Di Paolo, entres otros.

La formacion actoral de Carmen Villalobos fue reforzada en la Fundación teatral Julio César Luna, destacándose en obras como Taxi 2, Nos vamos o nos venimos y Todos Podemos Cantar.