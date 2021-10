La crisis energética mundial está a punto de llegar a Sudamérica

(Bloomberg) -- La crisis energética global está a punto de llegar a Sudamérica, donde una sequía récord tiene a la región desesperada por reemplazar la generación hidroeléctrica a punto del colapso.

Brasil, por ejemplo, está al borde del racionamiento de energía y de sufrir grandes apagones, y tendrá que depender en gran medida de la importación de suministros de Uruguay y Argentina durante el próximo mes hasta que comience la temporada de lluvias y se repongan las presas. Eso afectará a todo el continente, en tanto que países como Chile también espera depender del gas argentino para superar su propia crisis hidroeléctrica.

Sudamérica en muchos sentidos, ha estado a la vanguardia en lo que respecta a la transición energética. Durante décadas, Brasil, la economía más grande de América Latina, ha dependido de su industria hidroeléctrica y normalmente utilizaría esta fuente para generar más del 60% de la electricidad del país. Pero el cambio climático está cambiando la dinámica a medida que las sequías, cada vez más duraderas, se apoderan de la región, lo que hace que la energía hidroeléctrica sea cada vez menos confiable.

Ahora el continente se verá obligado a competir por el gas natural como combustible de respaldo, al igual que gran parte del mundo. Mientras tanto, Europa y China también enfrentan enormes restricciones energéticas.

El aumento en la demanda de exportación ya provocó que los precios del gas se disparen. Los futuros negociados en Nueva York se han más que duplicado este año. En Asia, los precios del gas natural licuado, que se envía a todo el mundo, se han quintuplicado desde abril a un récord.

El momento difícilmente podría ser peor. Sudamérica aún lucha por salir del impacto económico de la pandemia, y el aumento en las facturas de alimentos y electricidad podría generar aún más pobreza y acelerar la emigración hacia EE.UU. y otros países ricos. La crisis de poder se ha convertido en un gran dolor de cabeza político para el presidente brasileño Jair Bolsonaro, cuya popularidad se ha visto reducida antes de las elecciones del próximo año.

“Podría haber una carrera populista hacia abajo”, dijo Schreiner Parker, vicepresidente para América Latina de la consultora Rystad Energy.

En medio de la peor sequía en 91 años, las reservas hidroeléctricas de Brasil en el sureste y centro oeste, que representan casi tres cuartas partes de la capacidad instalada del país, han caído al 17%. Itaipu Binacional, una planta hidroeléctrica masiva propiedad en partes iguales de Brasil y Paraguay, está generando los niveles más bajos desde 1993 sobre una base anualizada.

Sin embargo, la situación energética de América Latina no es de ninguna manera uniforme. Mientras que Brasil y Chile sienten el apuro, Colombia está repleta de energía. Gracias al patrón climático de La Niña, que ha provocado un aumento de las precipitaciones en el noreste de Sudamérica, las represas colombianas se encuentran en un 86% de capacidad históricamente alto, casi el doble de los niveles de hace un año. La hidroelectricidad representa hasta las tres cuartas partes de la matriz energética del país.

“Eso significa que el precio de la electricidad ha sido básicamente cero en los últimos tres meses en el mercado spot”, dijo el ministro de Minas y Energía de Colombia, Diego Mesa, en una entrevista el jueves desde la sede de Bloomberg en Nueva York.

Sin embargo, para Brasil y otros, las cosas podrían volverse aún más desafiantes.

La niña

Es probable que La niña retrase la temporada de lluvias en el cono sur del continente y haga de 2022 un año aún más difícil para la energía hidroeléctrica. Existe una probabilidad de más de 70% de que La Niña, causada por variaciones en las temperaturas de la superficie del océano, se forme en el Pacífico ecuatorial en algún momento entre noviembre y enero, dijo el Centro de Predicción del Clima de EE.UU. a principios de septiembre.

Es casi seguro que esto significaría otra ronda de sequía tanto para el oeste de EE.UU. como para el sur de Brasil y Argentina. Las regiones sufrieron el impacto de La Niña a fines de 2020 y principios de 2021.

“Esta es mi mayor preocupación”, dijo Gabriel Dufflis, analista principal del equipo de investigación del sector energético de Brasil de Wood Mackenzie. “Si eso sucede, comenzaremos el período seco de 2022 en mal estado”.

Y Sudamérica no es la única región que lucha por compensar los reservorios hidroeléctricos secos a medida que aumentan los precios de los combustibles fósiles. La sequía que se apodera del oeste de Estados Unidos ha secado ríos y arroyos, reduciendo los niveles de las reservas en algunas de las presas más grandes del país a mínimos históricos. En general, se espera que las condiciones extremadamente secas reduzcan la generación de energía hidroeléctrica del país en un 14% en 2021 en comparación con el año pasado, según la Administración de Información de Energía de EE.UU.

“Estamos en un nuevo paradigma de menor precipitación en Occidente” en EE.UU., dijo Ethan Paterno, experto en mercados energéticos de la firma consultora PA Consulting. “En última instancia, eso significará una menor producción hidroeléctrica en el futuro”.

