Kiko Rivera reaparece con fuerza tras la polémica boda de Anabel y manda un mensaje a sus haters

30-09-2021 Kiko Rivera, cabizbajo a su llegada a Sevilla EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 4 (CHANCE)



La comentada ausencia de Kiko Rivera en la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez y su unfollow en Instagram a su prima en su gran día siguen dando mucho que hablar. Y es que a pesar de que creíamos que el Dj no había asistido al enlace por estar destrozado tras la muerte de su abuela, ahora nos hemos enterado de que el motivo sería una imperdonable traición de la colaboradora de 'Sálvame' al que siempre ha considerado como un hermano, y de la que éste se habría enterado en su reencuentro con Isabel Pantoja en Cantora tras el fallecimiento de doña Ana.



Algo que habría marcado un antes y un después en la relación entre primos y por lo que Kiko habría roto para siempre con Anabel, pero sobre lo que el Dj no se ha pronunciado por el momento. Después de unos días apartado de todo y de todos para llorar la muerte de su 'Yaya' y se asegurar este domingo que "he tomado mis decisiones y srán correctas o no pero son mías y nada más que mías", el marido de Irene Rosales ha comenzado este lunes con fuerza y con la mejor de las noticias, ya que por primera vez actuará en la Gala de los Premios Radiolé el próximo 29 de octubre en Sevilla.



Un gran paso en su carrera profesional que Kiko ha anunciado por todo lo alto en sus redes sociales, provocando las críticas de sus haters por esta alegría desbordante días después de la muerte de su abuela y de confesar que estaba totalmente destrozado. Unos ataques a los que el hijo de Isabel Pantoja, harto, ha respondido a través de varias historias compartidas esta mañana en su cuenta de Instagram.



"Ganas de ver a todos estos que me mandan estos mensajes horrorosamente feos, como '¿ya se he ta ido la pena?', '¿tú no estabas de luto?', '¿no te da vergüenza?'" han sido algunos de los mensajes que ha recibido Kiko, a los que no ha dudado en contestar rotundo: "¿Vergüenza? ¿Quieres que te diga lo que me da vergüenza? Váyanse un poquito a la mierda señores, pero muy lejos. Para todos mis haters, que tengan un buen día"



Poco después, y más tranquilo, el artista se ha 'disculpado' por su reacción, explicando que "la gente buena que me sigue no se merece que yo me ponga así, pero no sabéis la cantidad de mensajes estúpidos que recibe uno y me apetecía mandarles a la mierda. Así sin más, a tomar por culo, porque son muy pesados. Buenos días"



Una muestra más de que Kiko no está dispuesto a callarse y no va a consentir que nadie cuestione su tristeza por el fallecimiento de su abuela.