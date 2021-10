Italia.- La izquierda se consolida en grandes ciudades en las elecciones locales de Italia

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El centro-izquierda italiano figura por delante en grandes ciudades como Roma, Milán y Turín en los primeros sondeos a pie de urna que se han conocido este lunes, al término de una primera vuelta electoral que habría echado por tierra las aspiraciones del bloque de derechas liderado por el líder de la Liga, Matteo Salvini.



Más de doce millones de personas estaban llamados a votar este domingo y este lunes en cientos de ciudades, si bien gran parte de la atención está puesta en contiendas como la de Roma, donde la actual alcaldesa, Virginia Raggi, del Movimiento 5 Estrellas (M5S) parece quedar descartada.



Raggi figura en tercera posición en las encuestas a pie de urna publicadas por las cadenas Rai y Sky TG24. Este último sondeo sitúa en cabeza a Roberto Gualtieri, del Partido Democrático, si bien el primero dibuja un empate con Enrico Michetti, al frente de una alianza de derechas.



En la capital, lo que sí parece seguro es que habrá segunda vuelta --prevista para el 17 y el 18 de octubre--, algo que en principio no ocurrirá en Milán, donde el actual alcalde, Giuseppe Sala, aparece claramente destacado, ni tampoco en Bolonia, que habría caído del lado de Matteo Lepore por un amplio margen.



En Nápoles, Gaetano Manfredi también parte con suficiente ventaja en estas primeras encuestas, mientras que en Turín el centro-izquierda podría tener que esperar a la segunda vuelta si, como parece, Stefano Lo Russo, no obtiene más del 50 por ciento de los votos en esta ronda inicial.



Los comicios locales sirven para pulsar el nivel de popularidad de los partidos en Italia en un momento en el que se especula con un nuevo adelanto electoral si el primer ministro, Mario Draghi, se aparta del Gobierno para suceder en los próximos meses al presidente, Sergio Mattarella. En principio, las parlamentarias no están previstas hasta 2023.