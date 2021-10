Irán.- Irán apunta a un posible reinicio a principios de noviembre de las conversaciones nucleares en Viena

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Irán ha afirmado este lunes que las conversaciones en Viena sobre el acuerdo nuclear de 2015 podrían retomarse a principios de noviembre, sin dar más detalles y tras la suspensión de los contactos en junio de cara a la toma de posesión del nuevo presidente, el ultraconservador Embrahim Raisi.



El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé, ha manifestado durante la jornada que "no cree que sean necesarios más de 90 días" desde la toma de posesión de Raisi para retomar las conversaciones, algo que tendría lugar a principios de noviembre, sin dar más detalles al respecto.



"En cuanto las conversaciones y los procedimientos terminen, no malgastaremos ni una hora", ha señalado Jatibzadé, quien ha hecho hincapié en que "el equipo (negociador) ha cambiado" tras la llegada de Raisi al poder, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.



El ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amirabdolahian, dijo a finales de septiembre que las conversaciones sobre el acuerdo nuclear podrían retomarse "muy pronto", si bien acusó a Estados Unidos de enviar "mensajes negativos" y matizó que el concepto "pronto" es diferente para Teherán y para los países occidentales.



Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.