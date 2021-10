Industriales mexicanos temen perder proyectos por reforma eléctrica

Fotografía de archivo del presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Manuel Pérez. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 4 oct (EFE).- La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) de México advirtió que de aprobarse la reforma constitucional en materia energética podrían perderse inversiones y proyectos, sin que se alcanzara a cubrir la demanda nacional de electricidad.

"Respetamos el deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador de desarrollar en México una política pública que se traduzca en seguridad energética", indicó la confederación en un comunicado.

Sin embargo, advirtieron que con esta reforma se pueden "perder proyectos e inversiones de casi tres décadas" e impactar así en todas "las fuentes de energía" por la eliminación de los dos entes reguladores, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Criticó que la generadora pública Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga "un control absoluto del sector eléctrico, el cual no alcanzará a cubrir la demanda nacional, y tiene el costo promedio de generación más caro y contaminante".

"En un entorno de competencia mundial, la industria, las empresas y los servicios establecidos en México requieren fuentes de abastecimiento de electricidad que sean competitivas", agregó el texto.

Por ello, consideró que mejorar los precios de la electricidad no debe suponer imponer "la obligación de que la CFE controle todas las actividades".

Además, lamentó que la generación de electricidad no contemple las energías renovables, que son respetuosas con el medio ambiente y menos caras.

"Obligar a las empresas a depender de una sola entidad para proveer y proveerse de electricidad significaría un golpe a la economía nacional y a la salud, traerá cierre de empresas y mayores costos por un incremento en el precio de la energía eléctrica", añadió.

Por ello, este organismo se preguntó qué pasará con la producción, la exportación y la actividad comercial sin competencia en el sector eléctrico.

"A México se le plantea un escenario de ser partícipe en la reactivación de la economía mundial o un futuro en el que sea aún más difícil generar empleos", concluyó el organismo.

En un sentido parecido se pronunció este domingo BBVA México en una análisis enviado a medios donde consideraba que esta reforma, de ser aprobada, pondría en riesgo la competencia, inversión y medio ambiente.

López Obrador envió el pasado jueves al Congreso su iniciativa de reforma constitucional al sector energético, que pretende establecer que la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga el 54 % del mercado.

Pero la coalición oficialista, liderada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no ostenta la mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso para aprobar reformas constitucionales, por lo que necesitará pactar con la oposición.