Hidrógeno se desarrolla muy lento para objetivos cero neto: IEA

(Bloomberg) -- El mundo deberá acelerar su transición hacia el hidrógeno como fuente de energía si los países quieren cumplir con los objetivos de emisiones cero neto para 2050, señaló la Agencia Internacional de Energía (AIE).

El hidrógeno es fundamental para los planes de muchos países de alcanzar los objetivos, ya que el combustible no produce emisiones de carbono, siempre y cuando la electricidad utilizada sea limpia.

Sin embargo, la fabricación e instalación de electrolizadores –el hardware necesario para dividir el agua en hidrógeno y oxígeno– se está retrasando, lo que podría poner en peligro los objetivos de emisiones en todo el mundo, según la revisión global de hidrógeno publicada el lunes por la AIE, con sede en París.

Si se completan todos los proyectos planificados, el suministro mundial de hidrógeno alcanzaría los 8 millones de toneladas para 2030. Si bien este es un gran aumento con respecto al nivel actual de menos de 50.000 toneladas, estaría muy por debajo de los 80 millones de toneladas que, según la AIE, se necesitan para 2030 si el mundo quiere alcanzar el objetivo de cero neto de emisiones para 2050.

Países con estrategias de hidrógeno han comprometido al menos US$37.000 millones en inversiones para desarrollar y desplegar tecnologías de hidrógeno, mientras que empresas privadas pretenden invertir US$300.000 millones, pero se necesitan alrededor de US$1,2 billones para alcanzar el cero neto, estimó la AIE.

Gran parte del hidrógeno disponible para la importación se producirá en la región Asia-Pacífico. Un mercado global de hidrógeno bajo en carbono dependerá del desarrollo de estándares y regulaciones internacionales para su producción, según el informe.

Los encargados de políticas deben cambiar su estrategia para, en lugar de conseguir suministros de hidrógeno, enfocarse en impulsar la demanda, indicó la AIE. Se necesita la construcción de instalaciones de almacenamiento, transmisión y carga, agregó.

El costo de producir hidrógeno a partir de energías renovables en regiones particularmente soleadas o con viento podría caer hasta los US$1,30 por kilogramo para 2030, aproximadamente lo mismo que el hidrógeno producido a partir del gas natural cuando se captura el subproducto de dióxido de carbono, señaló la AIE. Dependiendo de los precios regionales del gas, el costo de producción de hidrógeno a partir de gas es de entre US$0,50 y US$1,70 por kilogramo.

