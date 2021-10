Fútbol.- La RFEF y RTVE alcanzan un acuerdo para emitir un partido a la semana de la Primera Iberdrola

Una cadena de Estados Unidos y varias de Europa ofrecerán también un partido de la liga española de fútbol femenino



LAS ROZAS (MADRID), 4 (EUROPA PRESS)



La Primera Iberdrola, la liga española de fútbol femenino, podrá volver a verse a partir de esta semana en la televisión gracias al acuerdo alcanzado entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y Radio Televisión Española (RTVE), encargada de retransmitir un partido a la semana del campeonato, además de los oficiales y amistosos de la selección española femenina Absoluta.



La noticia fue confirmada por el secretario general de la RFEF, Andreu Camps, en un encuentro este lunes con medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), donde mostró su deseo de que se acabe de una vez con lo que calificó de "situación compleja" en la visibilidad de la Primera División de fútbol femenino, cuyos partidos no se han podido ver hasta ahora por el bloque por la mayoría de los equipos de la Asociación de Clubes (ACFF).



"La Federación, tal y como se comprometió, ha llegado a un acuerdo con RTVE para la retransmisión de un partido como ya venía haciendo y quiero agradecer su voluntad clara por apostar por el fútbol femenino. El acuerdo incluye un partido a la semana de la Primera Iberdrola y todos los oficiales y amistosos de la Absoluta femenina", indicó Camps.



Sin embargo, tras el rechazo por parte de los clubes adheridos a la ACFF a la oferta de hace unas semanas del CSD y de la RFEF de retransmitir los partidos en RTVE y a través de la plataforma 'Footers', los encuentros que la cadena pública podrán emitir en directo serán los que jueguen como locales el FC Barcelona, Real Madrid, Athletic Club, Madrid CFF y Deportivo Alavés, con el riesgo además de que si el visitante no es uno de ellos se pueda negar. El encuentro entre el equipo vitoriano y el Sporting Huelva, del próximo sábado a las 11.00, es el primero programado para ver por Teledeporte.



Camps, que estuvo acompañado por María Tato, directora de Fútbol Femenino en la RFEF, lamentó que a la hora de ese rechazo hubiese "mucha desinformación" en los propios clubes y desmintió que en ese acuerdo no hubiese "contraprestación". "No era verdad y sigue sin serlo", aseveró el directivo que recordó que, una vez que este asunto quedó claro, continuó la negativa. "Da a pensar que no era lo que estaba detrás", puntualizó.



El secretario general federativo insistió en que mantienen su ofrecimiento de echar el resto de partidos en 'streaming' y también confirmó un acuerdo "con diversas cadenas internacionales, una de Estados Unidos y de diferentes países de Europa", para la retransmisión en directo de un partido de cada jornada de la Primera Iberdrola, que no tiene por qué coincidir con el que emita RTVE, pero sí con uno de los mencionados cinco equipos como local.



"Entendemos que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones para que haya una difusión adecuada", remarcó Camps. "Nos parecería extraño que los clubes no se adhieran y que se opongan y se creen demandas de todo tipo", advirtió, dejando claro que podrían emitir por RTVE "dos o tres partidos si los clubes quisieran" y que igualmente están en acuerdos con las televisiones autonómicas y los que equipos que poseen un canal. "Nuestra premisa es máxima difusión por el máximo de canales", subrayó.



En este sentido, ironizó sobre la posibilidad de que los clubes de la ACFF hagan como la temporada pasada cuando impedían la retransmisión de ciertos partidos. "Ahora las demandas serán exclusivamente para que no se vean los partidos, pero estamos convencidos de que no lo van a hacer porque sería absurdo", señaló. "Los que están en este acuerdo han mostrado que su voluntad es la generosidad y la solidaridad", sentenció.



MARÍA TATO: "SI PONEMOS PALOS EN LAS RUEDAS NO PROSPERAREMOS"



Por su parte, María Tato indicó que "los deberes están hechos, pero está lejos de lo que debería ser". "El 50 por ciento de los partidos no se ven por ningún sitio y eso es algo que no nos podemos permitir. ¿Tenemos una herramienta tan potente como la televisión pública y vamos a permitir que no se vea?. Esos clubes deberían hacer una reflexión de por qué niegan el pan y la sal a sus jugadoras", expresó.



"Qué pena que sólo se pueda ver uno. No debemos hacer esto al fútbol femenino, no estropeemos esto con demandas o burofaxes, si nos ponemos palos en las ruedas no prosperaremos. Ojalá no nos enredemos como el año pasado", demando la directiva.



Tato, que puntualizó que tienen "comunicación estrecha" con todos los clubes y que no existe "ánimo de lucro" en este asunto por parte de la RFEF, afirmó que le cuesta "creer" que no exista unión entre todos a la hora de difundir el fútbol femenino "por la televisión pública", y descartó que este bloqueo sea una medida de presión para que se produzca cuanto antes la ansiada profesionalización. "Es el CSD quién marca la gestión, nosotros no podemos acelerar o desacelerar esto", avisó.