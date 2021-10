Fútbol.- El Real Sporting rechaza las entradas para el partido ante el Real Oviedo

Denuncia "un trato discriminatorio y desproporcionado" hacia sus aficionados en el dispositivo de la Delegación de Gobierno



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Real Sporting de Gijón ha rechazado las entradas para el derbi de LaLiga SmartBank del sábado ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere al entender que el dispositivo impuesto por la Delegación de Gobierno supone "un trato discriminatorio y desproporcionado" hacia sus aficionados.



"El dispositivo impuesto por la Delegación de Gobierno supone, a juicio de esta entidad, un trato discriminatorio y desproporcionado hacia sus aficionados, a los que obligan a desplazarse horas antes del encuentro y a permanecer en el recinto deportivo un largo tiempo después de su conclusión, máxime con las vigentes medidas sanitarias, tales como la imposibilidad de comer y beber en los recintos deportivos", señaló la entidad en un comunicado.



Además, el club aseguró que "no está de acuerdo ni comparte en absoluto" las medidas que se pretenden imponer desde la Delegación del Gobierno, en cuya sede se mantendrá este martes, a las 11.00 horas, una nueva reunión con la entidad gijonesa.



"El objetivo de esta entidad era, como ya se intentó en 2019, flexibilizar las condiciones del desplazamiento, sin el traslado en burbuja. Al no tenerse en cuenta esta solicitud, el Sporting, que lamenta esta situación, se ve obligado nuevamente a adoptar la decisión de cancelar la venta de entradas para los abonados", manifestó.



Con ello pretende "mostrar el apoyo" a los aficionados. "Merecen unas mejores condiciones para disfrutar de este partido de LaLiga SmartBank, tal y como ocurre en el resto de los encuentros que se disputan fuera de casa. En este sentido, tampoco se recepcionarán las entradas de cortesía y/o protocolo", apuntó.



"El Real Sporting lamenta profundamente que sus abonados no puedan disfrutar de este partido entre los dos máximos referentes deportivos del Principado. A la vez, espera que esta decisión sea entendida por su masa social, a la que agradece su incansable apoyo, y aplaude, por supuesto, el respaldo de aquellos aficionados rojiblancos que decidan estar en el estadio Carlos Tartiere el próximo sábado", concluyó.