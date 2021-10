Florida es el único estado que no ha pedido ayuda para escuelas por covid-19

Fotografía de archivo de un lugar de vacunación en Miami (EE.UU.). EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 4 oct (EFE).- El Departamento de Educación de Estados Unidos alertó este lunes a las autoridades de Florida que a la fecha es el único estado del país que no ha presentado un plan para recibir cientos de millones de dólares de fondos federales destinados a las escuelas públicas con motivo de la pandemia de la covid-19.

En una carta enviada hoy a Richard Corcoran, responsable de educación en el Gobierno de Florida, Ian Rosenblum, un alto funcionario del Departamento de Educación federal, le recordó que sin la aprobación del plan, que debía haberse entregado en junio pasado, el estado no podrá recibir los fondos del Plan de Rescate Estadounidense asignados al estado.

Se trata, puntualiza, de más de 2.300 de los 7.000 millones en fondos federales asignados al estado.

"Hemos escuchado repetidamente de padres, maestros y superintendentes de distritos escolares en Florida que el FDOE (Departamento de Educación de Florida) aún no ha otorgado fondos ARP ESSER (Alivio de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias) a agencias educativas locales", escribió en la misiva Rosenblum.

El FDOE no cumplió con la fecha límite de entrega en junio, ni cumplió con los plazos de presentación en los dos meses siguientes, escribió Rosenblum.

"La demora de FDOE genera preocupaciones importantes debido a la incertidumbre innecesaria que está creando para los distritos escolares en todo el estado y porque está obstaculizando su capacidad para planificar con confianza cómo usar estos fondos para abordar las necesidades de los estudiantes", puntualizó.

De esta manera, Florida, con una alta incidencia de contagios por covid-19, es el único estado que no ha entregado un plan para recibir miles de millones en ayuda para las escuelas, remarca el gobierno federal.

Los estados recibieron dos tercios del ARP ESSER, fondos por adelantado bajo el Plan de Rescate Estadounidense aprobado en marzo. El tercio restante se otorgaría solo después de que los estados recibieran la aprobación del Departamento de Educación de EE.UU.

En el caso de Florida, se han otorgado 4.600 millones en fondos ARP ESSER, pero debido a que el estado no presentó un plan para su aprobación antes del 7 de junio, se están reteniendo más de 2.300 millones en fondos adicionales.

Ese dinero estaría destinado a financiar desde medidas de higiene y seguridad en las escuelas hasta servicios de salud mental, así como oportunidades de aprendizaje adicionales luego de que los distritos escolares públicos han lidiado con algunos obstáculos como las clases virtuales.

En agosto pasado, la representante Kathy Castor, del distrito 14 de Florida, encabezó una llamada de los congresistas demócratas al instar al gobernador Ron DeSantis a distribuir "de inmediato" miles de millones en fondos federales destinados a escuelas públicas y puestos a disposición del estado a través del Plan de Rescate Estadounidense.

En un comunicado dirigido a DeSantis y a Corcoran, Castor los instó a presentar el plan estatal ante el Gobierno federal.

"Lo instamos a que acelere la entrega de fondos federales de emergencia a nuestras escuelas públicas locales, presente el plan estatal ARP ESSER de Florida, ponga las necesidades de nuestras familias y estudiantes en primer lugar y trabaje con nosotros para garantizar que los estudiantes de Florida prosperen y alcancen su máximo potencial", señaló la demócrata.