Filial de Airbus pagará un millón de dólares a EE.UU. por cobrar sobreprecios

Fotografía de archivo del logo de Airbus. EPA/FOCKE STRANGMANN

Washington, 4 oct (EFE).- Airbus US Space & Defense Inc., filial de la compañía europea en EE.UU., acordó abonar más de 1,04 millones de dólares al Gobierno estadounidense para resolver una disputa sobre el cobro de manera irregular de tasas a varias agencias federales, informó este lunes el Departamento de Justicia.

Con este acuerdo se salda una disputa iniciada en 2016 cuando la filial de Airbus comenzó a cobrar hasta enero de 2017 una serie de tasas "no aprobadas", que no tenía derecho a exigir, en contratos con agencias del Gobierno de EE.UU., explica la Fiscalía General en un comunicado.

Más tarde, las autoridades estadounidenses alegaron que entre 2013 y 2020 la firma aeronáutica estuvo cobrando una tarifa adicional en algunos contratos, sin informar de este sobreprecio de forma clara al Gobierno.

Además, Airbus US Space & Defense Inc. cobró a un contratista externo "una tasa excesiva mensual por almacenamiento de un sistema de radar para respaldar un contrato con la Armada de EE.UU.", y dicho contratista le pasó la factura completa a la Fuerza Naval del país, sin que la compañía aclarara que había cobrado solo una parte del importe.

En el comunicado, el fiscal general adjunto en funciones Brian Boynton, de la División Civil del Departamento de Justicia, subrayó que los "contratistas del Gobierno tienen la responsabilidad de facturar de manera precisa y transparente".

"Las compañías que inflan sus costos a sabiendas o facturan indebidamente al Gobierno tendrán que rendir cuentas", avisó Boynton.

Este caso se destapó gracias a un informante, antiguo empleado de Airbus US Space & Defense Inc., que notificó a las autoridades de EE.UU. de las prácticas de la empresa.

Según la nota, el denunciante recibirá 157.220 dólares del Gobierno de EE.UU. en virtud de este acuerdo, que se acoge a la Ley de Reclamaciones Fraudulentas, y que es una de las herramientas de las que dispone el Ejecutivo federal contra el fraude por parte de personas y compañías, normalmente contratistas gubernamentales.

Esta norma tiene un cláusula que permite que personas no relacionadas con el Gobierno puedan denunciar irregularidades en nombre del Ejecutivo, especialmente si el informante es un empleado en la organización acusada.

Airbus US Space & Defense Inc. explica en su página web que es desde hace tiempo proveedor y socio del Gobierno de EE.UU. en "capacidades inteligencia geoespacial y satelital, misiones de exploración espacial, helicópteros militares y aviones de ala fija".

Actualmente tiene contratos con agencias gubernamentales estadounidenses, como la NASA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa y la Agencia de Inteligencia Nacional Geoespacial, entre otros.