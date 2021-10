España.-Economía/Paro.- El paro registra su mayor caída mensual en un mes de septiembre, con 76.113 desempleados menos

02-09-2021 Un hombre en las inmediaciones de una oficina del SEPE y oficina de empleo de la CAM, a 2 de septiembre de 2021, en Madrid (España). Aunque el final del verano suele dejar cifras negativas en los datos del paro del mes de agosto, este año los datos arrojan un balance de 82.583 desempleados menos registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, lo que supone el mayor retroceso en un mes de agosto dentro de la serie histórica. Asimismo, el paro cae un 2,4% con respecto al mes anterior y un 12,3% con respecto al año anterior. ECONOMIA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en 76.113 desempleados en septiembre (-2,3%), su mayor retroceso en un mes de septiembre dentro de la serie histórica, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.



El Departamento que dirige Yolanda Díaz ha destacado que septiembre es un mes en el que tradicionalmente sube el paro, pero en septiembre de este año no se ha producido dicha subida y el desempleo ha registrado su séptimo mes consecutivo de caídas, acumulando en ese periodo una reducción de 750.987 parados. No se encadenaban siete meses consecutivos de bajadas del desempeo desde el año 2000.



Con el descenso del paro en septiembre, el volumen total de parados alcanzó al finalizar el mes la cifra de 3.257.802 desempleados, su menor cifra desde febrero de 2020 (3,24 millones), justo un mes antes de declararse la pandemia del Covid.



El dato de paro de septiembre, al igual que ocurrió en los meses anteriores, no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados.



En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en septiembre en 109.279 personas.



En el último año el desempleo acumula un descenso de 518.683 parados, lo que supone un 13,7% menos.



El paro disminuyó en septiembre en todos los sectores. El mayor retroceso del paro lo protagonizó el sector servicios, con 39.312 desempleados menos (-1,7%), seguido de la agricultura (-13.067 parados, -8,1%); la construcción (-12.309 desempleados, -4,5%); la industria, que restó 6.668 desempleados (-2,4%), y el colectivo sin empleo anterior, donde el paro bajó en 4.757 personas (-1,7%).



Según Trabajo, los sectores de industria, construcción y agricultura presentan ya un nivel de paro inferior al existente al inicio de la pandemia.



En septiembre se registraron 1.923.846 contratos, un 17,8% más que en el mismo mes de 2020, de los que 216.688 fueron indefinidos, el 11,2% del total de contratos y un 32,7% más que en septiembre de 2020.



El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones derivadas de trabajadores en ERTE alcanzó en agosto (último dato disponible) la cifra de 256 millones de euros, frente a los 343 millones del mes de julio.