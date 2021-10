El presidente de Ecuador afirma que no tiene propiedades en paraísos fiscales

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en una imagen de archivo. EFE/ José Jácome

Quito, 4 oct (EFE).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, mencionado en los llamados papeles de Pandora, aseguró este domingo que no tiene propiedades en paraísos fiscales, y defendió que su patrimonio es fruto de su trabajo en el Banco de Guayaquil, donde tiene inversiones estructuradas a través de un fideicomiso local.

En un comunicado emitido al filo de la medianoche, el gobernante dijo que colaboró "voluntaria y abiertamente" con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que elaboró los papeles de Pandora.

En ese documento se reveló que treinta y cinco líderes mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, supuestamente operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público.

De los 14 líderes latinoamericanos, 11 ya han dejado el poder y tres siguen en activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, revelaron The Washington Post, El País, la BBC y The Guardian, que han participado en la investigación, entre otros.

"Cumplo y he cumplido en todo momento con la Ley Orgánica para la aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017 que prohíbe a los candidatos de elección popular y servidores públicos, tener propiedades en paraísos fiscales", reza el escrito.

Lasso subrayó que así lo consignó en la inscripción de su candidatura para terciar por la Presidencia de la República.

"Como la misma publicación reconoce, la mayoría de las sociedades mencionadas fueron legalmente disueltas en el pasado y, con aquellas que tuvieren existencia no tengo ninguna vinculación", subrayó.

El gobernante recordó que el patrimonio, contenido en la declaración de bienes rendida ante la Contraloría General del Estado "es fruto de mi trabajo de toda la vida en el Banco de Guayaquil".

"Todos mis ingresos han sido declarados y han pagado los impuestos correspondientes en Ecuador, habiéndome convertido en uno de los mayores contribuyentes a título personal en el país", comentó.

Agregó, además, que su inversión en el Banco de Guayaquil "se encuentra estructurada a través del Fideicomiso GLM, entidad 100 % ecuatoriana y administrada por una compañía administradora de fondos y fideicomisos supervisada por las autoridades competentes".

"Todas las inversiones que realicé en Ecuador y en el exterior siempre estuvieron dentro del marco de la Ley", explicó.

Los papeles de Pandora han destapado cómo la elite mundial usó aparentemente una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur (EE. UU.) para no pagar impuestos.

La investigación se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia, superando los papeles de Panamá publicados en 2016 y que abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupción.

Los papeles de Pandora anotan que Lasso fue banquero y llegó a operar 14 sociedades inscritas en paraísos fiscales, de acuerdo con el diario El Universo, que explica que el mandatario se deshizo de esas entidades en 2017 antes de presentarse a las elecciones.

El diario El Universo, de Ecuador, es uno de los participantes en la elaboración de los papeles de Pandora.