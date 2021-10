El petróleo de Texas abre con un alza del 1,69 %, hasta 77,16 dólares

A las 9.05 hora local (13.05 GMT) en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en noviembre sumaban 1,28 centavos con respecto al cierre anterior. Fotografía de archivo. EFE/Larry W. Smith

Nueva York, 4 oct (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este lunes con un alza del 1,69 % y se situaba en 77,16 dólares, pendiente de la reunión de la OPEP y sus aliados.

A las 9.05 hora local (13.05 GMT) en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en noviembre sumaban 1,28 centavos con respecto al cierre anterior.

El petróleo de referencia estadounidense subía esta mañana a la espera de la teleconferencia entre la OPEP y sus aliados que se celebra hoy y en la que evaluarán un reajuste de su oferta petrolera.

Los precios del crudo han vuelto a sus niveles previos a la pandemia, con el barril de Brent europeo superando la semana pasada los 80 dólares, algo no visto desde 2018.

Hace un mes, la OPEP decidió seguir adelante con el cauteloso plan sancionado en julio para aumentar de forma paulatina las extracciones conjuntas hasta septiembre de 2022, añadiendo 400.000 barriles diarios cada mes.

Los países, en una alianza conocida como OPEP+, debatirán hoy la posibilidad de modificar ese acuerdo para incrementar la cifra en noviembre y diciembre, señalan los analistas.

"Normalmente no habría dudas de que la OPEP+ seguirá su plan de recuperación existente, pero como la oferta global está más limitada de lo que el grupo esperaba previamente y las señales de la demanda son cada vez más alcistas, tiene sentido que se hable de abrir más los grifos de lo planeado", explicó la analista Louise Dickson, de Rystad Energy.

Por su parte, el experto Jeffrey Halley, de la firma Oanda, señaló que aunque el cártel y sus aliados aumenten más de lo previsto su oferta, el efecto tardará en reflejarse debido a la fuerte demanda actual, "y ciertamente no impactará en los mercados de gas", agregó.