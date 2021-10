El peruano Kuczynski aparece con empresa "offshore" en "papeles de Pandora"

En la imagen el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. EFE / Ernesto Arias

Lima, 3 oct (EFE).- El expresidente Pedro Pablo Kuczynski ha sido el primer peruano implicado en la investigación de los "papeles de Pandora", donde se señala que adquirió una empresa en el paraíso fiscal de las islas Vírgenes Británicas cuando era ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Kuczynski, quien gobernó Perú entre 2016 y 2018, permanece actualmente en arresto domiciliario mientras es investigado por su presunta implicación en el lavado de dinero de la empresa brasileña Odebrecht cuando era ministro de Toledo.

El exmandatario figura en la gigantesca investigación revelada este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y que en Perú cuenta con la participación de los medios IDL Reporteros y Convoca.

"En los registros de los 'Pandora Papers' aparecen documentos relacionados con Dorado Asset Management LTD, la offshore que el expresidente Kuczynski adquirió en 2004 a la firma Overseas Management Company (OMC), y diez años después domicilió en el Perú, bajo el nombre ligeramente modificado de Dorado Asset Management Company SAC", señaló IDL Reporteros.

Agregó que la empresa aparece como propietaria de las dos viviendas que Kuczynski tiene en Perú y fue creada para la tenencia de inmuebles, pero, según los documentos, también tenía como objetivo ofrecer servicios de consultoría financiera.

Al respecto, la Fiscalía peruana ya ha incluido a esta empresa en la investigación que sigue contra Kuczynski por el caso Odebrecht, ya que considera que desde ella habrían llegado las presuntas ganancias ilícitas de los negocios de Kuczynski con esa empresa.

"¿De dónde provenían los fondos que Dorado Asset Management LTD transfirió a la cuenta personal del entonces premier? De Westfield Capital Ltd", agregó IDL en referencia a la compañía del exgobernante que el chileno Gerardo Sepúlveda, quien era su socio, "usó para realizar asesorías financieras a Odebrecht" cuando el político era ministro de Economía y Finanzas (2004-2005).

El medio indicó que "fuentes cercanas a PPK" le aseguraron que el exmandatario desarrolló este esquema con la intención de "proteger las propiedades, por razones de la situación política" en su país y que fueron los abogados de un conocido estudio limeño los que le recomendaron ponerlas "bajo el paraguas de una offshore".

El abogado del expresidente, César Nakasaki, agregó en Twitter que "se ha demostrado que el Dorado fue concebida exclusivamente como un mecanismo legal de protección patrimonial; se usó únicamente para dos inmuebles adquiridos con dinero de origen lícito".

IDL-Reporteros anunció que "revelará en sucesivas entregas próximas, la información más importante" de los "papeles de Pandora" relacionados con Perú y Latinoamérica, ya que "ahí figuran exmandatarios, exfuncionarios públicos, políticos, empresarios, estudios de abogados, organizaciones religiosas, intermediarios, criminales".

La revelación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación señaló este domingo que treinta y cinco líderes mundiales, entre ellos 14 latinoamericanos, operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público.

De los líderes latinoamericanos, 11 ya han dejado el poder y tres siguen en activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader,

Entre los exmandatarios se menciona, además de a Kuczynski, a los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el hondureño Porfirio Lobo; el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.