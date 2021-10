El "ministro de propaganda" de Putin desmiente las acusaciones de los Papeles de Pandora

Vladimir Putin (d) y Konstantin Ernst (i), en una imagen de archivo. EPA/YURI KOCHETKOV

Moscú, 4 oct (EFE).- El director general del Primer Canal de la televisión rusa, Konstantín Ernst, conocido como el "ministro oficioso de propaganda" del presidente ruso, Vladímir Putin, desmintió hoy la información develada por los "Papeles de Pandora" que le acusan de actividades financieras cuestionables.

Ernst declaró que nunca cometió, no comete ni tiene la intención de cometer en el futuro ninguna acción ilegal, según el periódico digital oficialista ruso Vzgliad.

"Así me educaron mis padres", afirmó.

El funcionario ruso, señalado por beneficiarse de un acuerdo de privatización de 39 antiguos cines rusos financiado por el estado ruso con el fin de demolerlos y construir centros comerciales, cuyas ganancias gestionó por medio de compañías offshore, aseveró que jamás ocultó su participación en este programa.

Además, negó que este acuerdo, financiado por bancos estatales rusos, fuese una compensación por su trabajo de producción de las ceremonias de apertura y clausura de las Olimpiadas de Invierno de Sochi en 2014, espectáculos que impulsaron el prestigio del mandatario ruso a nivel nacional e internacional.

Según los Papeles de Pandora, la participación personal de Ernst en estas propiedades inmobiliarias superó los 140 millones de dólares.

Además de Ernst, que tendría fondos en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, los Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), señalaron a otras personas cercanas a Putin.

Entre ellos figuran Svetlana Krivonoguij, amiga íntima del mandatario y supuestamente la madre de su tercera hija, y familiares cercanos del director de Rostec, Serguéi Chémezov.

Además, las revelaciones señalan al jefe de la Administración presidencial Antón Vaino, al yerno del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Alexandr Vinokúrov, y al vicepresidente del operador ruso de telecomunicaciones Rostelecom, Vladímir Kiriyenko, hijo de Serguéi Kiriyenko, jefe adjunto de gabinete del presidente de Putin.

Los Papeles de Pandora revelaron este domingo una amplia investigación que incluye a treinta y cinco líderes mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, que operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público.

Los "Papeles de Pandora" han destapado cómo la élite mundial usó una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en EE.UU. para no pagar impuestos.

La investigación se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia, superando los "papeles de Panamá" publicados en 2016 y que abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupción.