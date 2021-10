El español Carlos Saura dice que ver cine desde el celular "es un insulto"

El director español de cine Carlos Saura habla en una rueda de prensa del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, estado de Jalisco. EFE/Francisco Guasco

Guadalajara (México), 4 oct (EFE).- El director español Carlos Saura se mostró este lunes en contra de que las películas puedan verse a través de un teléfono celular, una práctica que calificó de "un insulto" al cine, durante su visita al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (oeste de México).

"Uno de los grandes problemas que tenemos es que he visto que con un (teléfono) celular ven una película, me parece un insulto, otro insulto es que corten las películas con publicidad, es una catástrofe", expresó en conferencia de prensa.

Saura (Huesca, 1932) es una de las figuras estelares del festival, en el que se proyectará por primera ocasión su película "El rey de todo el mundo", que muestra el folclor de este país y que fue rodada casi en su totalidad en México.

El realizador habló fuerte al considerar que la propuesta estética y los detalles de producción que son planeados por meses para una película se pierden cuando esta es proyectada en una pantalla chica y, en ese sentido, se refirió a su más reciente filme, que contó con la colaboración del cinefotógrafo italiano Vittorio Storaro.

"No pueden ver esta película en una pantalla pequeña o medianamente grande, tiene que verla en grande porque está hecha para eso, porque tiene un sonido maravilloso, hemos cuidado tantos detalles y es lamentable que todo eso se vaya al cuerno, estoy muy indignado con ese tema", expresó.

LA DIGITALIZACIÓN

Elogió a los directores que pueden rodar un documental o un cortometraje desde la tecnología digital que da un celular, pero aseguró que el "problema" es que el cine ha quedado entre las plataformas de video.

"La digitalización ha facilitado muchísimo el poder hacer cine, cualquier persona hoy con cualquier camarita, con dos o tres actores o amigos pueden hacer una estupenda película, el problema es quién ve esas películas, (...) El cine ahora está en manos de las plataformas que son muy fuertes y poderosas y de las televisiones y eso es un problema", dijo.

El estreno de "El rey de todo el mundo" será parte de las galas a beneficio dentro de las actividades del festival, que se desarrolla hasta el 9 de octubre con Guatemala como invitado de honor.

Saura aseguró que esta película es una de sus favoritas y se distingue de sus más de 20 documentales centrados en la música pues buscó adaptar los ritmos del folclor mexicanos a la historia protagonizada por los mexicanos Ana de la Reguera y Manuel García Rulfo y que cuenta además con la participación del bailarín internacional Isaac Hernández.

"Hemos tratado con los músicos Carlos Rivera y Alfonso Aguilar de renovar los ritmos y adecuarlos a nuestra historia, porque en esta película se cuenta algo, antes mis musicales no se cuenta nada, son musicales en estado puro, casi documentales", explicó

UN MUSICAL

El filme resultó ser un "musical creativo e imaginativo" que permitió una mayor libertad a la hora de poner las escenas en pantalla, añadió.

La dupla con Storaro fue fundamental para que Saura pudiera mostrar el colorido de la cultura y los bailes del folclor mexicano que en algún momento se vuelven protagonistas de la historia.

"He trabajado con él como en siete películas y es una maravilla. Nunca he trabajado con nadie con la rapidez y la inteligencia, la amistad profunda y el acuerdo que tenemos", declaró Saura.

El productor de la cinta, Eusebio Pacha, anunció que, tras su estreno en Guadalajara, la película estará en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, a finales de octubre, para luego viajar a Estonia, la India, El Cairo, Estados Unidos y otros festivales.

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara continuará hasta el 9 de octubre con un centenar de proyecciones de corto y largometrajes de ficción, documentales y de animación, así como de temas relacionados a la diversidad sexual que compiten por los Premios Mezcal, Maguey y Rigo Mora.