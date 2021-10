EEUU.- Un sindicato de trabajadores de Hollywood aprueba ir a la huelga si no hay acuerdo para el nuevo convenio

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Los miembros del sindicato Alianza de Trabajadores de la Escena Cinematográfica (IATSE) han aprobado con un 99 por ciento de apoyo convocar una huelga si no se logra un acuerdo con los principales estudios de Hollywood sobre el convenio para los tres próximos años.



Un total de 52.706 afiliados, el 99 por ciento de los participantes, han apoyado en votación autorizar la huelga. La votación ha contado con un 90 por ciento de la participación de los sindicados, ha informado IATSE, según recoge el periódico 'Los Ángeles Times'.



Este sindicato representa a unos 60.000 trabajadores del cine y la televisión que estaban convocados a votar desde el viernes tras meses de negociaciones con la Alianza de Productores de Películas y Televisión que representa a los principales estudios y empresas de contenidos digitales.



"Los miembros han hablado alto y claro", ha explicado el presidente de la IATSE, Matthew Loeb. "Esta votación es por la calidad de vida y la salud y seguridad de quienes trabajan en la industria del cine y la televisión", ha añadido.



Los productores, por su parte, han reiterado su disposición a alcanzar un acuerdo que impida la paralización de la producción en un momento que consideran "crítico". "Las dos partes deberán trabajar juntas de buena fe con voluntad de compromiso y explorar nuevas soluciones", ha apuntado en un comunicado la patronal de las productoras.



La votación no implica que vaya a haber una huelga inevitablemente, pero la muestra casi unánime a esta medida de presión da a los líderes del sindicato más peso en la negociación.



La iniciativa contrasta con la tradición de la IATSE, históricamente contraria a la confrontación con los estudios. De hecho, este sindicato no ha convocado ni una sola huelga en sus 128 años de historia.