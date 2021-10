Dos ministros israelíes del partido izquierdista Meretz se reúnen con Abás

Mahmoud Abbas (c), en una imagen de archivo. EFE/EPA/ALAA BADARNEH / POOL

Jerusalén, 4 oct (EFE).- El presidente palestino, Mahmud Abás, se reunió anoche con dos ministros israelíes del partido Meretz, el más izquierdista de la coalición de Gobierno de Israel, que le visitaron por iniciativa política propia para expresar su voluntad de "mantener viva la solución de dos Estados".

Abás recibió a Nitzan Horowitz, líder de Meretz y titular de Sanidad, y al árabe-israelí Esawi Freige, ministro de Cooperación Regional, en su sede presidencial de Ramala. Esta es la segunda reunión del mandatario palestino con altos cargos del Ejecutivo israelí en poco tiempo, tras su encuentro a fines de agosto para estrechar la cooperación con el ministro de Defensa, Beny Gantz.

Según medios israelíes, el mandatario palestino expresó ayer su voluntad de encontrarse con el resto de ministros del Ejecutivo israelí como medida de fomento de la confianza entre la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y las instituciones israelíes.

"No tenemos que estar de acuerdo con todo, pero debemos hablar", aseguró Abás, según un comunicado difundido por Meretz.

El primer ministro israelí, el ultranacionalista Naftali Benet, ha descartado abiertamente la opción de mantener cualquier encuentro con Abás, y no considera que en la agenda de su Gobierno esté la posibilidad de reanudar conversaciones de paz con los palestinos.

Sin embargo, sí dio luz verde a la estrategia de aumentar la cooperación económica con la ANP para reforzar la estabilidad en la región, en lo que se centró la reunión entre Abás y Gantz de agosto.

Con todo, los ministros de Meretz -que visitaron a Abás más bien por decisión política propia del partido- instaron al mandatario palestino a no dejar pasar la perspectiva de alcanzar los dos Estados, ya que "no hay otra solución", expresó Horowitz.

Aún así, esta no es la visión consensuada de toda la coalición de Gobierno, formada por una amplia amalgama de partidos derechistas, de centro, izquierda e incluso uno islamista con posturas muy distintas sobre la cuestión palestina.

De hecho, Benet y las formaciones de derecha del Ejecutivo -ideológicamente a favor de la ocupación israelí sobre territorios palestinos- se oponen a la creación de un Estado palestino propio.

Con todo, ante las divergencias en este asunto, los socios de la coalición no prevén tomar pasos drásticos que puedan romper el pacto de Gobierno y favorecer un posible retorno del ex primer ministro Benjamín Netanyahu, el principal motivo por el que unieron fuerzas.