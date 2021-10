Dominio absoluto de los pilotos españoles, suerte dispar para los líderes

Los pilotos españoles Álex Rins (dcha-izda), del equipo Suzuki Ecstar, Marc Márquez, de Repsol Honda, y Jorge Martín, de Pramac Racing, en Austin, Texas, Estados Unidos. EFE/ Erik S. Lesser

Austin (Estados Unidos), 4 oct (EFE).- El Gran Premio de las Américas que se disputó el domingo en Austin vivió un dominio total y absoluto de los pilotos españoles con las victorias de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), Raúl Fernández (Kalex) e Izan Guevara (Gasgas) y reflejó la suerte dispar de los líderes de cada una de las categorías.

La más positiva de ellas fue la del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) en MotoGP, que sabedor de la superioridad manifiesta de Marc Márquez en este trazado se marcó como objetivo "asequible" la segunda plaza, que valía su peso en oro y que a la postre logró, aunque su rival más directo en la carrera hacia el título, el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) minimizó al máximo los daños al "ceder" sólo cuatro puntos.

El piloto de Repsol Honda aprovechó su oportunidad, como también lo hizo en Alemania, otro de los circuitos talismán del ocho veces campeón del mundo, y aunque no marcó la "pole position" en los entrenamientos enseñó a todos sus rivales que estaba en disposición de marcar un muy buen ritmo y así fue, como ha sido casi todas las temporadas en este escenario.

Ello no quiere decir que Marc Márquez esté plenamente recuperado de su lesión, pero seguro que sí le ha insuflado una cuota importante de "moral y optimismo" para lo que resta de temporada y camino de recuperar la plena potencia física de antaño para la temporada 2022.

En MotoGP se podría decir que ninguno de los "interlocutores" de la categoría se quedó callado pues el de Repsol Honda hizo lo que de él se esperaba, que era ganar, pero Quartararo y Bagnaia también cumplieron con el objetivo más lógico y sensato que se podían marcar al concluir segundo y tercero, respectivamente, la carrera.

No se puede decir lo mismo en Moto2. Una vez más Raúl Fernández cumplió a la perfección con su "rol" de atacar al líder del campeonato, su propio compañero de equipo, que ante la presión cometió un error, el primer error de la temporada, en la que hasta la fecha había puntuado en todas las carreras, y ese fallo en forma de caída le dejó el camino abierto a Fernández para dar un salto en la tabla de puntos que le permite depender de sí mismo en la lucha por el título mundial.

A Gardner y Fernández les separan escasamente nueve puntos a falta de tres grandes premios, y las siete victorias conseguidas por el español, las tres últimas de manera consecutiva, además de meterle de lleno en la lucha por el título le dan la confianza necesaria para afrontar los tres últimos grandes premios pensando en que la remontada sí era posible.

Ambos, el australiano y el español van a ser los protagonistas de un intenso final de temporada en la categoría de Moto2, mientras que en la de Moto3, a pesar del espeluznante accidente que sufrió Pedro Acosta (KTM) en la segunda carrera, le permitió sumar ocho puntos de un octavo puesto que se "encontró" tras la decisión, por otra parte reflejada en el Reglamento Deportivo del campeonato, de dar por buena la primera carrera al no completarse el mínimo de cinco vueltas en la segunda.

Apenas duró dos vueltas la segunda carrera, en la que el turco Deniz Öncü (KTM), sancionado con dos grandes premios de suspensión por su conducción irresponsable, tiró al español Jeremy Alcoba (Honda), cuya moto acabaron embistiendo -afortunadamente- tanto el italiano Andrea Migno como el español Pedro Acosta.

Y decimos afortunadamente porque de no ser por la moto de Alcoba, que se quedó delante de él, sus rivales habrían impactado directamente con el cuerpo del piloto y bien se podría estar hablando ahora de una nueva víctima en el motociclismo.

Quizás por eso y con el ánimo de "cortar" de una vez por todas la agresividad de los pilotos en pista, se actuó con rapidez y determinación a la hora de sancionar a Deniz Öncü, un aviso para que todos los pilotos, en general, se dejen de maniobras que una tras otra acaban poniendo en peligro su integridad y la del resto de los pilotos que se encuentran en pista.

