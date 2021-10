Diputado opositor venezolano pide una rendición de cuentas de las filiales de PDVSA

Detalle de un logotipo en una estación de servicio de gasolina de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 4 oct (EFE).- El diputado opositor del Parlamento de Venezuela Luis Augusto Romero aseguró este lunes que el exdiputado Juan Guaidó y su equipo deben rendir cuentas sobre el manejo de las filiales de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Monómeros Colombo Venezolanos S.A y Citgo, que administra desde 2019 cuando fue reconocido como presidente interino por Colombia y Estados Unidos.

"Hemos denunciado en oportunidades anteriores sobre las arbitrariedades y la opacidad en la administración de estos bienes nacionales en el exterior", indicó Romero, de acuerdo con un comunicado de prensa.

El diputado sostuvo que "actuar con transparencia" es uno de los principios básicos que debe regir la administración de bienes públicos, "preservando el interés de la nación y de los venezolanos".

"Es urgente que se investigue toda esta situación y se establezcan responsabilidades. Reproducir el comportamiento arbitrario y opaco que hemos criticado al Gobierno en el manejo de los bienes públicos es absolutamente intolerable. Como partido de la oposición democrática, exigimos se aclare toda esta situación", añadió.

Igualmente, Romero expresó que su partido político, Avanzada Progresista, hará una serie de consultas para coordinar iniciativas que permitan salvaguardar el patrimonio venezolano.

La junta administradora "ad hoc" de PDVSA, nombrada por Guaidó, informó el pasado 28 de septiembre que suscribió un contrato de asesoría con la firma JP Morgan para su filial en EE.UU., PDV Holding, con el fin de buscar una solución a los procesos abiertos con los acreedores de la empresa Citgo, de la que posee el 100 % de las acciones.

"JP Morgan ha venido trabajando desde abril -conjuntamente con PDVH- en un proceso exploratorio con el objetivo de buscar una solución global en pro de una resolución respecto a los procesos que involucran a los tres acreedores principales que afectan actualmente a Citgo Petroleum Corporation (CPC)", reza un comunicado difundido por el equipo de Guaidó.

Un día después, el ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, aseguró que el Gobierno emprenderá acciones legales nacionales e internacionales para "recuperar" a las empresas Monómeros y Citgo.

"Queremos ratificar la voluntad firme, inquebrantable y absoluta del Gobierno de emprender todas las acciones legales, tanto internas como internacionales, para que rescatemos ambas empresas. No vamos a permitir este robo que se pretende hacer a Citgo y Monómeros", indicó el ministro en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Mientras que el partido político opositor Primero Justicia (PJ) del que forma parte el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, renunció a formar parte de los "espacios que atienden" la gestión de activos en el exterior al no acoger Guaidó sus propuestas.

Por otra parte, reiteraron que, "desde hace más de un año", expresaron su "preocupación por la gestión de los activos y de las empresas" públicas en el exterior, por lo que hicieron "propuestas que no fueron tomadas en consideración".