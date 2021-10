Delta plus en Perú y despidos en EE.UU. centran la atención sobre la covid en América

Personas protestan contra el mandato de la vacuna contra la covid-19 en Nueva York (EE.UU.), este 4 de octubre de 2021. EFE/EPA/Justin Lane

Redacción América, 4 oct (EFE).- La preocupación por la pandemia en América, que deja hasta la fecha 2,4 millones de muertos y 90,3 millones de contagiados, se centra este lunes en Perú, en donde apareció un cuarto caso de la variante delta plus de la covid-19, y en Estados Unidos, que parece vivir una ola de despidos de no vacunados.

En Perú, las autoridades sanitarias informaron hoy que ya son cuatro los casos de la delta plus en Lima, lo que obligó a establecer un cerco epidemiológico para evitar que se convierta en un eventual foco de contagios.

El caso reportado este lunes no tiene relación alguna con los tres anteriores, por lo que la situación indicaría que la variante se está propagando en Perú sin poder seguirle el rastro.

El nuevo cerco epidemiológico se estableció en un radio de seis manzanas alrededor de la vivienda de la persona infectada, que vive en una populosa barriada del distrito de El Agustino, motivo por el cual la directora de la Dirección de Redes Integrales de Salud (Diris) de Lima Este, Tania Carrasco, pidió a los vecinos "recibir al personal de salud para realizar este estudio, lo que nos permitirá conocer la realidad actual de la zona".

OLA DE DESPIDOS EN EE.UU.

Según los datos de este lunes suministrados por la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos tiene 43.812.011 casos y 702.681 muertos como consecuencia de la covid-19, cifras que lo siguen ubicando como el país más castigado en el mundo por la pandemia.

Para frenar la situación se ha desatado una "ola de despidos" de no vacunados en el país.

Así, la red de atención médica Northwell Health, el proveedor de salud privado más grande del estado de Nueva York, dio a conocer hoy que despidió a 1.400 de sus trabajadores por negarse a recibir la vacuna del coronavirus, confirmó un portavoz de la compañía.

La medida se produce después de que el pasado 27 de septiembre entrara en efecto un mandato estatal que obliga a los 650.000 trabajadores sanitarios de la región a vacunarse.

También, en Nueva York se informó el 1 de octubre que venció el último plazo dado a los empleados de la educación pública para que se vacunaran si querían volver al trabajo.

En la misma línea, United Airlines, una de las mayores aerolíneas estadounidenses, afirmó que va a despedir a casi 600 empleados, de los 67.000 con los que cuenta, ya que han "decidido" no vacunarse.

En contraste, varios cientos de neoyorquinos antivacunas, pertrechados con todo tipo de carteles negacionistas, atravesaron este lunes el emblemático puente de Brooklyn al grito de "Nuestro cuerpo, nuestra opción", en protesta por la prohibición de acudir a las aulas para los profesores no vacunados.

REPUNTE DE CASOS EN BOLIVIA

Otra preocupación en el continente tiene que ver con Bolivia, en donde el Ministerio de Salud informó hoy que hubo un leve incremento en la cantidad de nuevos casos de covid-19 con relación a la pasada semana.

Sin embargo, explicó la entidad, aún no se puede hablar del inicio de una cuarta ola de la enfermedad en el país andino.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, sostuvo que en la semana epidemiológica 39 se registraron 549 casos más que en la anterior, para un total de 2.389 contagiados reportados en ese periodo.

"Después de 15 semanas de desescalada hoy presentamos un incremento del 30 % en el país", explicó Auza, quien agregó que tal aumento no es significativo o una "tendencia de crecimiento".

SITUACIÓN ACTUAL

En la última actualización epidemiológica sobre el coronavirus de la Organización Mundial de la Salud (OMS), fechada el 27 de septiembre, se indicó que hasta el 20 del mismo mes Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Islas Caimán, Martinica, México, Panamá, Puerto Rico, San Martín, Surinam y Uruguay habían detectado las cuatro variantes de preocupación del coronavirus.

Después de Estados Unidos, en América le siguen en cuanto a cifras sobre el coronavirus Brasil, con 21.478.546 contagiados y 598.152 fallecidos.

El gigante suramericano reportó que el promedio de decesos en los últimos siete días se ubicó este lunes en 500, por lo que la pandemia sigue perdiendo fuerza.

El panorama, más alentador que lo que se vivía hace un año, permitirá el reinicio en noviembre próximo de los cruceros marítimos turísticos, suspendidos desde marzo de 2020.

En el tercer lugar se ubica México (3.681.960 casos/278.803 muertos), cuyo presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que el Día de la Revolución mexicana, que se celebrará el próximo 20 de noviembre, será el primer gran evento político del Zócalo capitalino en el que podrá asistir el público desde el inicio de la pandemia.

De hecho, el viernes anterior el Gobierno de Ciudad de México sostuvo que hay una reducción del 73 % en los casos activos de covid-19 frente a agosto, el máximo pico de la tercera ola, por lo que la capital está a punto de pasar al semáforo epidemiológico verde (riesgo bajo).