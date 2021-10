Ciencia.-El noreste de China fue un oasis fresco para los dinosaurios con plumas

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La Biota de Jehol, un ecosistema antiguo al noreste de China, incluye una variedad densa y diversa de flora y fauna fósil del Cretácico y es un punto caliente de fósiles de dinosaurios emplumados.



Un nuevo estudio ùblicado en Geophysical Research Letters reconstruye un clima fresco y una gran elevación en el sitio, proporcionando un contexto ambiental crítico para la amplia gama de dinosaurios conservados allí.



Los paleobiólogos no creen que las plumas, que evolucionaron durante el Jurásico, se usaran originalmente para volar porque los primeros ejemplos eran demasiado pequeños y rechonchos para soportar el vuelo. En cambio, al igual que las plumas de las aves modernas, las plumas de los dinosaurios probablemente sirvieron para otros fines, incluido el aislamiento.



El autor principal del estudio, Laiming Zhang, paleoclimatólogo de la Universidad de Geociencias de China en Beijing, estimó cuáles eran las temperaturas del aire y la elevación de Jehol Biota hace unos 125 millones de años utilizando la composición isotópica de minerales de carbonato que se formaron en los suelos. Encontró bajas temperaturas primaverales, alrededor de 6 ° C, lo que sugiere un clima fresco.



"El pensamiento convencional es que las temperaturas en el Cretácico temprano eran altas", dijo Zhang. Otros estudios basados ??en la temperatura del océano en la región estimaron entre 15 ° C y 35 ° C, consistente con un clima de invernadero. "Así que pensamos que se trataba de un fenómeno especial y queríamos averiguar qué podría haber causado esta baja temperatura".



Si bien gran parte del mundo cretáceo era cálido, los ecosistemas más fríos podrían haber prosperado en elevaciones más altas. Para ver si la elevación podría explicar razonablemente las temperaturas frías, Zhang usó la diferencia de temperatura entre sus reconstrucciones terrestres y las de los registros oceánicos cercanos para estimar qué tan alta podría haber sido la tierra.



Zhang y su equipo encontraron que la altitud era probablemente de 3-4 kilómetros en el sitio de Jehol Biota durante el Cretácico. La estimación de la paleoelevación está respaldada por dos líneas adicionales de evidencia. Durante el Cretácico Inferior, el noreste de China estaba experimentando cambios tectónicos dramáticos asociados con la orogenia de Yanshania. La biología también refleja un clima más frío, con restos de plantas que se sabe que viven en ecosistemas fríos que se encuentran cerca.



"No solo tenemos resultados de los datos de carbonatos, que son consistentes con estudios previos, sino que también tenemos la biota (insectos y plantas) que sugieren una temperatura baja y una elevación alta", dijo Zhang.



Con estas piezas en su lugar, Zhang pensó que era razonable que los dinosaurios de esta región se hubieran beneficiado del aislamiento. Con evidencia previa de cáscaras de huevo y huesos de que las temperaturas corporales de los dinosaurios eran mucho más altas que las temperaturas del aire frío que estimaba este estudio, Zhang razonó que los dinosaurios podrían haber necesitado la ayuda de las plumas para mantenerse calientes.



"Durante mucho tiempo se pensó que las plumas ayudaban a los dinosaurios con el aislamiento, así como con la exhibición", dijo Sarah Davis, paleobióloga evolutiva de la Universidad de Texas en Austin. "La idea de que las plumas y las estructuras parecidas a plumas prevalecen en esta comunidad de dinosaurios, en parte debido al clima, tiene sentido. Los dinosaurios emplumados podrían haberlo hecho bien en esta localidad debido a su aislamiento".



El nuevo contexto de clima y elevación proporciona antecedentes útiles para estudiar uno de los mejores sitios del mundo para fósiles de dinosaurios emplumados.