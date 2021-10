Cerro Porteño derrota a Libertad y tensa su caza al líder Guaraní

Los jugadores de Cerro Porteño celebran un gol, en una imagen de archivo. EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 3 oct (EFE).- Cerro Porteño venció a domicilio este domingo a Libertad (2-0) y recorta distancias al líder Guaraní, que no pasó del empate en su cancha ante Nacional (1-1) y se complica el camino al título del Clausura, a siete fechas del final.

Guaraní solo pudo sumar hoy un punto en casa al igualar David Fleitas para Nacional al borde del pitido final.

El líder se las prometía felices con el temprano gol de Alfio Oviedo, en el minuto cinco, un arranque en el que mantuvo su continuidad hasta que el Tricolor la vio las costuras y comenzó a plantar cara.

El Aborigen no encajó las piezas en la segunda parte y volvió a pecar del letargo que la semana pasada le costó perder su condición de invicto, ante Sol de América (2-1).

El empate del líder dio alas a un Cerro Porteño que tenía enfrente a un Libertad todavía tocado por su eliminación de la Copa Sudamericana por el brasileño Bragantino, en semifinales.

El primer gol fue obra de Claudio Aquino, la figura, que combinó con Mauro Boselli para que este devolviera a su compañero para que inaugurara el marcador.

Libertad lo intentó pero ni Julio Enciso ni Lorenzo Melgarejo tenían su día.

En la segunda fase el Gumarelo subió decidido a la remontada, pero sin definición arriba, algo que viene siendo la marca negativa de los orientados por el argentino Daniel Garnero.

Más atinado estuvo el Ciclón, que dio varios sustos a la defensa contraria con el tándem Aquino-Boselli, de forma que en el 80 entró en escena Robert Morales con un golazo que selló el marcador.

Por su parte Olimpia se hunde más en último lugar de la tabla al caer el viernes ante 12 de Octubre, el antepenúltimo, que se impuso por 2-1 al cuadro dirigido desde hace menos de un mes por el técnico Álvaro Gutiérrez.

El uruguayo no ha dado con la tecla y el equipo naufraga en un desorden de juego rubricado con un inoperante ataque y una defensa que hace aguas.

Fue la sexta derrota consecutiva del Decano y el club ya dan por hecho que la temporada está perdida. El objetivo ahora reside en el acumulativo de puntos, con el pasado Apertura, para meterse en la Libertadores o la Sudamericana.

En los partidos del sábado, Sportivo Luqueño y Sol de América empataron tras una remontada visitante que contó con la colaboración de los de la ciudad de Luque, que se confiaron en exceso con la ventaja del 3-0 con la que finalizó la primera parte.

Igualdad también en el encuentro entre River Plate y Guaireña (1-1), con los primeros en peligro de descenso en base al cómputo de puntos de los dos campeonatos.