Brasil podría ser buen lugar en medio de caída global de bonos

(Bloomberg) -- Los activos brasileños podrían estar preparados para una recuperación luego de los golpes que han sufrido durante gran parte de este año, justo cuando los mercados de deuda de gran parte del mundo están sufriendo.

Los bonos, las acciones y la moneda de Brasil se han visto afectados por una combinación de inflación creciente, turbulencias políticas y gran incertidumbre sobre las circunstancias fiscales del país. Sin embargo, hay signos de mejora que podrían detener el dolor y la historia también sugiere que los activos brasileños tienden a tener un buen desempeño durante los ciclos de alzas de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, algo que parece estar cada vez más cerca.

La aceleración de la expansión económica de Brasil y la mejora de los ingresos del Gobierno se han combinado con un crecimiento del gasto más contenido para mantener la deuda bajo control mejor de lo que muchos habían esperado, a pesar de las batallas por la situación presupuestaria 2022 de la nación que están en curso. El aumento de los precios mundiales de las materias primas también ha reforzado los términos de intercambio del país, pero gran parte de eso aún tiene que llegar a la moneda brasileña. Y aunque el banco central se encuentra en medio de un aumento de las tasas, está mucho más lejos en ese camino que casi todos los pares globales de Brasil.

“Es posible que veamos algún alivio a corto plazo”, escribieron los estrategas de Bradesco BBI liderados por André Carvalho en un informe fechado el 30 de septiembre. “Estimamos que el riesgo inminente de interrupción macroeconómica disminuirá materialmente, primero con riesgos fiscales en el 4T21 y luego con el riesgo de racionamiento de energía a principios de 2022”.

Los activos brasileños ya han sido muy golpeados. El precio spot del real ha caído más del 3% y el índice bursátil de referencia está cerca del 9%. Teniendo en cuenta la depreciación de la moneda, los inversionistas internacionales en bonos denominados en reales registran pérdidas de alrededor del 10% este año, mientras que la deuda del país denominada en dólares ha bajado alrededor de un 5%, según los índices de renta fija.

El diferencial sobre la deuda estadounidense para el bono en dólares de Brasil a junio de 2030 se había ampliado a alrededor de 294 puntos básicos a fines de la semana pasada, unos 77 puntos básicos más que en junio. En comparación, la deuda de vencimiento similar de Chile, que también enfrenta presiones electorales e inflacionarias, ha visto su diferencial ampliarse en 44 puntos básicos desde abril a alrededor de 112 puntos básicos, según datos de Bloomberg.

La posibilidad de un cambio radical se produce justo cuando muchos mercados de bonos de todo el mundo se están viendo afectados. La creciente preocupación por la inflación, impulsada en parte por la escasez de energía, está elevando las tasas desde Europa a Asia y pesando sobre los bonos de todo el mundo. Y la perspectiva de un ciclo de ajuste más rápido de la Fed ha contribuido a infligir daños a los bonos del Tesoro, aumentando los rendimientos de los principales instrumentos de referencia del mundo.

Sin embargo, para Brasil, la perspectiva de tasas más altas de la Fed podría no ser tan mala. Tanto el índice bursátil Ibovespa real como el de referencia han mostrado una tendencia a mostrar buen desempeño durante períodos de crecimiento económico mundial y de aumento de los costos de endeudamiento EE.UU. Y el índice, que tiene una gran ponderación hacia las acciones de recursos naturales, energía y finanzas, se cotiza actualmente a solo 8 veces las ganancias futuras, muy por debajo de su promedio de 10 años de 11,8, lo que brinda margen para que las valoraciones suban a partir de ahí.

Mientras tanto, la moneda local ha estado entre las más rezagadas en los mercados emergentes y, entre sus pares principales, solo la lira turca ha tenido un desempeño peor durante el último mes. Eso es algo sorprendente dado que Brasil es un importante exportador de recursos naturales y el real suele tener una correlación bastante firme con el precio de los productos básicos. Ese no ha sido el caso últimamente, lo que sugiere que hay espacio potencial para que esa relación se reafirme y para que la moneda se ponga al día.

Otro potencial viento de cola para la moneda es la decisión del banco central de lanzar un nuevo programa de intervención cambiaria. Se espera que venda swaps de divisas por un valor de aproximadamente US$18.200 millones para compensar el impacto de los cambios regulatorios en la cobertura de las empresas locales. Pero incluso si esa cantidad simplemente compensa las salidas esperadas, también neutralizaría una fuente potencial de volatilidad, dejando un camino más despejado para que los operadores de carry trade se concentren en las tasas más altas que ofrece actualmente el país. Además, el banco central pidió una subasta adicional de swaps de divisas la semana pasada, incluso después de que la moneda superó a sus pares durante dos sesiones consecutivas, lo que indica la voluntad de protegerla de una mayor depreciación.

Los “swaps adicionales del banco central para contrarrestar los impactos de la cobertura son positivos”, según una nota de los estrategas de Citigroup Inc. dirigidos por Dirk Willer, quienes estiman que el real debería negociarse en línea con sus pares en el corto plazo.

Agregue a eso un ritmo de creación de empleo local que ha superado las estimaciones de los analistas todos los meses de este año, una recaudación de impuestos más fuerte de lo esperado y aparentes mejoras en la lucha del país contra la pandemia de covid, y hay muchas razones para pensar que los bonos del Gobierno brasileño también podrían beneficiarse de un impulso positivo en los activos locales.

Por supuesto, Brasil no está exento de riesgos. Al frente y al centro están las elecciones presidenciales del próximo año, que al parecer van a enfrentar al presidente Jair Bolsonaro con el exlíder de izquierda Luiz Inacio Lula da Silva, que actualmente lidera las encuestas de opinión. Eso arroja incertidumbre sobre las perspectivas del país en su conjunto y, en particular, de su trayectoria presupuestaria.

Pero por ahora, la situación fiscal se ve mejor de lo que la mayoría había anticipado. La deuda bruta de Brasil se ha reducido al 82,6% del producto interno bruto desde alrededor del 88,8% en diciembre, desafiando algunas opiniones de que podría subir hacia el 100%. El asesor crediticio Fitch Ratings reconoció recientemente la mejora, pero también advirtió que una estabilización permanente y una reducción de la carga de la deuda pública requerirán volver a los superávits primarios.

Otra incógnita es el banco central, que ha superado a sus pares en términos de aumentos de los cotos de endeudamiento, elevando su tasa de referencia a un ritmo de 100 puntos básicos por reunión. La clave está en si tendrá éxito en derribar la inflación y en adelantarse a la curva.

Para aquellos lo suficientemente valientes como para intervenir, es poco probable que sea indoloro, por supuesto, y hay razones importantes por las que los inversionistas podrían no querer seguir invirtiendo, desde la tendencia histórica de la nación hacia la volatilidad del mercado hasta la incertidumbre política actual. Pero la reciente depreciación de la moneda y la venta masiva de bonos y acciones locales significa que los activos podrían estar en niveles tentadores para quienes confían en la historia de Brasil.

Nota Original:Brazil Could Be a Bright Spot as Global Bond Rates Spiral Higher

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.