Brasil.- El ministro Queiroga regresa a Brasil desde EEUU tras dar negativo en una última prueba de coronavirus

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, ha llegado este lunes al aeropuerto de Sao Paulo desde Estados Unidos, tras cumplir cuarentena obligatoria y dar negativo en una última prueba de coronavirus realizada este domingo.



"Mi nueva prueba PCR ha dado negativo. ¡Pronto volveré a Brasil! Agradezco a todos los que me enviaron buenas vibraciones", celebró este domingo en Twitter el que es ya el cuarto ministro de Salud del país desde que estalló la pandemia.



La noticia de su vuelta a Brasil, se produce dos días después de que anunciara el viernes que había dado positivo nuevamente por coronavirus. Queiroga contrajo la enfermedad el pasado 21 de septiembre mientras participaba en la 76 Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en Nueva York.



Además de Quiroga, quien había recibido la pauta completa de vacunación, al menos otras cuatro personas contrajeron la enfermedad, entre ellos el hijo del presidente, Eduardo Bolsonaro, y el presidente de la Caja Económica Federal, Pedro Guimaraes. En estos dos casos, ambos dieron positivo a su vuelta a Brasil.



En los días previos a su salida hacia Nueva York se especuló incluso con la posibilidad de que el presidente, Jair Bolsonaro, no pudiera viajar puesto que las leyes de la ciudad no permiten la entrada en espacios públicos a aquellas personas que no se hubiera vacunado. Su imagen comiendo pizza junto al resto de la comitiva a las puertas de un establecimiento porque no podían entrar se hizo viral.