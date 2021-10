Brady supera ante Patriots la marca de Brees de yardas por aire de la NFL

Imagen de archivo del legendario Tom Brady. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Foxborough (Massachusetts, EE.UU.), 3 oct (EFE).- El legendario Tom Brady después de más de 19 años de su primera apertura en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) con el que dio inicio la dinastía de los New England Patriots y una de las mejores carreras en la historia de los deportes profesionales, también hizo historia este domingo al romper la marca de yardas por aire de la liga.

La hazaña deportiva la logró esta noche en el escenario de sus grandes triunfos, el Gillette Stadium, de Foxborough, a donde llegó para disputar el cuarto partido de la nueva temporada de la NFL frente a su nuevo equipo de los Tampa Bay Buccaneers, actuales campeones del Super Bowl.

Con 80.291 yardas aéreas de cara al juego contra los Patriots, su primer viaje de regreso a Foxborough desde su partida en 2020, Brady necesitó 68 más para eclipsar las 80.358 de Drew Brees.

Brady recibió el homenaje de su marca con un vídeo tributo de cinco minutos.

El legendario mariscal de campo rompió el récord con un pase completo de 28 yardas en una ruta de cruce al receptor abierto Mike Evans.

Estableció un gol de campo de 29 yardas del pateador Ryan Succop para una ventaja de 3-0 con 4:49 minutos por jugar en el primer cuarto.

Pero a diferencia de cuando Brees estableció el récord con los New Orleans Saints el 8 de octubre de 2018, en el Superdome, no hubo una interrupción prolongada del juego, solo un reconocimiento del récord.

La primera apertura en la carrera de Brady fue el 30 de septiembre de 2001, con una victoria por 44-13 sobre los Indianapolis Colts en el antiguo Estadio Foxboro, camino a derrotar al "Mejor espectáculo en el césped" de los St. Louis Rams, en el Super Bowl XXXVI.

Antes de que Brees consiguiera el récord, Peyton Manning lo tenía desde el 15 de noviembre de 2015.

Entre los jugadores activos, el mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, Ben Roethlisberger, es el más cercano a Brady en la lista en el séptimo lugar con 60.831 yardas, seguido por el el de los Atlanta Falcons, Matt Ryan (noveno, 56.231), y el de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers (décimo, 51,633), por lo que el récord de Brady podrá mantenerse en su poder durante un largo tiempo.