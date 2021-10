Borrell afirma en Riad que la guerra en el Yemen no tiene solución militar

El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, subrayó hoy en Riad la necesidad de alcanzar un alto el fuego en Yemen y reanudar las negociaciones para poner fin a la guerra, ya que, advirtió, el conflicto en ese país "no tiene solución militar". EFE/EPA/JASON SZENES

(Actualiza con reunión de Borrell con presidente del Yemen)

Riad, 3 oct (EFE).- El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, subrayó hoy en Riad la necesidad de alcanzar un alto el fuego en Yemen y reanudar las negociaciones para poner fin a la guerra, ya que, advirtió, el conflicto en ese país "no tiene solución militar".

En una rueda de prensa tras su reunión con el ministro saudí de Exteriores, Faisal bin Farhan bin Abdullah, Borrell afirmó que la Unión Europea "ejercerá presiones políticas y diplomáticas" sobre los rebeldes chiíes hutíes del Yemen para que "perciban que (la guerra) no es la vía para la solución".

El alto representante europeo añadió que la UE aprecia "los esfuerzos destinados a acabar con la guerra" por parte de Arabia Saudí, país que interviene militarmente en el conflicto en Yemen desde 2015 en apoyo a su presidente internacionalmente reconocido, Abdo Rabu Mansur Hadi, al frente de una coalición de países árabes contra los hutíes.

"La guerra en Yemen no tiene solución militar y debe terminar a través de las negociaciones", las cuales "deben empezar tras un alto el fuego, y una parte del alto el fuego es que (los hutíes) pongan fin a sus ataques con misiles balísticos contra Arabia Saudí, que condenamos enérgicamente", dijo Borrell.

Por su parte, el ministro saudí destacó que lograr un alto el fuego en Yemen "es una prioridad" para Arabia Saudí y que "la única vía para conseguirlo es que los hutíes pongan fin a su ofensiva contra (la ciudad yemení de) Marib, así como a sus agresiones contra objetivos" en su país.

Los rebeles hutíes, apoyados por Irán, controlan la mayor parte del territorio yemení y lanzan continuos ataques con drones y misiles instalaciones civiles y militares en Arabia Saudí.

Irán fue otro de los asuntos al que se refirieron Borrell y Bin Farhan, quien señaló que las conversaciones que Riad mantiene con Irán en Bagdad sobre las relaciones entre las dos partes "todavía están en su fase exploratoria".

Por su parte, el jefe de la diplomacia europea invitó de nuevo a Teherán a volver "pronto" a las negociaciones sobre el programa nuclear iraní."Irán necesita tiempo, pero los otros participantes en el acuerdo (nuclear) están muy preocupados por esta tardanza por lo que aprovechamos para pedir a los iraníes que vuelvan lo más pronto a las conversaciones", manifestó.

Borrell y Bin Farhan manifestaron que trabajarán por la ampliación de la cooperación entre la UE y Riad y el ministro saudí subrayó que la Unión Europea es el segundo mayor socio comercial de su país, con un intercambio en 2020 que cifró en 40.000 millones de euros.

Después de este encuentro, el alto representante europeo se reunió con Hadi, que está exiliado en Riad, a quien le expresó el apoyo de los países de la UE a su legitimidad constitucional, informó la agencia de noticias progubernamental yemení Saba.

El mandatario yemení le manifestó a su interlocutor que los hutíes "no creen en la convivencia y la paz y solo conocen el lenguaje de las armas", según Saba.

El jefe de la diplomacia europea llegó a Arabia Saudí procedente de Emiratos Árabes Unidos en el marco de su primera gira por el golfo Pérsico, que también le llevó a Catar.