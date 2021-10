Bolivia.- Arce celebra el aniversario de la creación de la Confederación de Pueblos Indígenas y critica el racismo

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha celebrado el 39º aniversario de la creación de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y ha criticado el racismo de aquellos que sienten nostalgia por el "Estado republicano" en el que no estaban representados los pueblos indígenas.



"Estamos contentos, desde que asumimos el Gobierno, nos hemos reunido con varios pueblos indígenas del país", ha subrayado el presidente, que no ha mencionado sin embargo la petición por parte de grupos de indígenas para reunirse con el Gobierno.



Sus palabras llegan a medida que la marcha indígena, que lleva más de un mes de protestas a lo largo de Bolivia, llega a la ciudad de Santa Cruz. Arce, no obstante, no ha hecho referencia a estas manifestaciones, según informaciones del diario 'La Razón'.



El jefe de Estado ha indicado que su Gobierno "siempre respetará lo orgánico de los pueblos indígenas" porque "nosotros hemos contribuido con un granito de arena para que puedan estar reconocidos en la Constitución Política del Estado".



"No como otros que siempre se han aprovechado de los pueblos indígenas, que siempre los han utilizado y que nunca les han querido reconocer sus derechos", ha lamentado. Así, ha recordado la "batalla en la Asamblea Constituyente", en la que algunos diputados se opusieron a la creación de un "Estado Plurinacional".



Asimismo, ha alertado de que hay ciertos grupos que "aún tienen nostalgias del Estado republicano, donde no estaban presentes y donde no estaban reconocidos los indígenas". Por eso, ha dicho, la actual administración "siempre reconocerá todos los derechos de los indígenas y todo lo que está en la Constitución porque es como mirarse al espejo" debido a que "en el fondo todos tenemos sangre indígena en este país".



Arce ha defendido, además, que los "viejos líderes indígenas" han sido consecuentes con la lucha de su sector sin doblegarse. "Por eso venimos muy contentos en este día tan importante, para estar con ustedes aquí en su casa grande y festejar un aniversario más de nuestra CIDOB". "Felicidades, hermanos, por ese aniversario y a seguir luchando", ha subrayado.