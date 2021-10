Apple lanzará nuevo Apple Watch el 15 de octubre

The new Apple Watch Series 7 is debuted during the California Streaming virtual product launch in Louisville, Kentucky, U.S., on Tuesday, Sept. 14, 2021. The Cupertino, California-based technology giant has been readying four new iPhones, as well as Apple Watches with larger screens.

(Bloomberg) -- Apple Inc. fijó el 15 de octubre como fecha de lanzamiento para su último reloj inteligente, una señal de que podría estar superando los desafíos de producción a los que se enfrentó el nuevo dispositivo.

La compañía comenzará a recibir pedidos del producto, llamado Apple Watch Series 7, este viernes 8 de octubre, a partir de las 8 a.m., hora de Nueva York. Los dispositivos llegará a las tiendas una semana después, dijo Apple en un comunicado en su sitio web.

El reloj Series 7 fue presentado el 14 de septiembre, pero Apple dejó sin definir la fecha de lanzamiento en ese momento, bajo el argumento de que sería “a más tardar este otoño”. El dispositivo cuenta una pantalla más grande, lo que marca la primera vez que la compañía amplía la pantalla del reloj desde el Apple Watch Series 4 hace tres años.

Clientes e inversionistas se habían preparado para los retrasos desde agosto, cuando personas familiarizadas con el asunto dijeron que el reloj estaba sufriendo problemas de producción. El lanzamiento el 15 de octubre se produciría tres semanas después del lanzamiento del dispositivo iPhone insignia de Apple, que se anunció al mismo tiempo.

El Apple Watch Series 7 viene en tamaños de 41 y 45 milímetros, y la compañía lo promociona como el Apple Watch más duradero de todos los tiempos. El precio mínimo será de US$399 en EE.UU.

Nota Original:Apple to Release New Watch on Oct. 15 Following Production Snags

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.