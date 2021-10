Anabel Pantoja abandona La Graciosa tras su boda y guarda silencio sobre su traición a Kiko Rivera

03-10-2021 Anabel Pantoja abandona La Graciosa tras su boda con Omar Sánchez EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La colaboradora de 'Sálvame' ha abandonado La Graciosa tras su boda y ha regresado a su casa con su marido, Omar Sánchez, sin aclarar qué sucedió entre Kiko y ella tras la muerte de su abuela



MADRID, 4 (CHANCE)



El pasado viernes Anabel Pantoja vivió uno de los días más especiales de su vida al celebrar por fin su boda con Omar Sánchez, pero también uno de los más tristes. Una fiesta marcada por el reciente fallecimiento de su abuela, Ana Martín, y por las ausencias de personas tan importantes para ella como su tía, Isabel Pantoja, o su primo, Kiko Rivera, enfadados por la decisión de la colaboradora de seguir adelante con sus planes a pesr de la muerte de la matriarca del clan.



Además, Anabel se enteraba en su gran día de que el marido de Irene Rosales había dejado de seguirla en Instagram por una supuesta traición que habría dolido tanto a Kiko como para romper para siempre con su prima en mitad de su boda. Una traición de la que el Dj se habría enterado en su reencuentro con Isabel Pantoja en Cantora tras la muerte de su abuela, que cambiaría las cosas en la mediática familia para siempre.



A pesar de que todavía no se conocen demasiados detalles de los motivos que han llevado a Kiko a declarar a Anabel persona 'non grata', sí se ha especulado con que la influencer habría intentado 'malmeter' en la maltrecha relación entre el Dj e Isabel Pantoja, asegurando que su primo no era bien recibido en Cantora cuando la tonadillera sí habría confesado sus deseos de hablar con su hijo y arreglar de una vez por todas sus conflictos.



Protagonista de una amarga polémica que ha ensombrecido su boda, Anabel abandonaba este domingo La Graciosa para poner rumbo a Lanzarote y de ahí a su casa, intentando retomar la normalidad después de unos días en los que ha vivido una auténtica montaña rusa de emociones y en los que, además de perder a su abuela, ha 'perdido' a Kiko Rivera e Irene Rosales, aunque ha confesado que no sabe por qué.



Acompañada por Omar Sánchez y por su madre, Mercedes Bernal, Anabel prefiere guardar silencio y no pronunciarse sobre su supuesta traición que ha provocado el enfado de Kiko. Ocultando su tristeza bajo unas grandes gafas de sol negras, la sobrina de Isabel Pantoja ha preferido hacer oídos sordos y no contar qué pasó entre ella y su primo en su visita a Cantora tras la muerte de su abuela. ¡El momento, en el siguiente vídeo!