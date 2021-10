AMP.- Etiopía.- El primer ministro de Etiopía jura el cargo para un nuevo mandato tras las elecciones de junio

Abiy promete un "diálogo nacional inclusivo" para trabajar en "una Etiopía que incluya a todos" y arremete contra el TPLF



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha jurado este lunes el cargo para un nuevo mandato, tras la aplastante victoria de su partido en las elecciones celebradas en junio, marcadas por el boicot de varios partidos opositores y celebradas tras varios aplazamientos.



Abiy, quien en abril de 2018 se convirtió en el primer oromo en acceder al cargo de primer ministro, ha tomado posesión durante una sesión de la Cámara de Representantes del Pueblo, la cámara baja del Parlamento etíope, según ha informado la cadena de televisión etíope Fana.



Asimismo, Tagese Chafo ha sido reelegido como presidente de la Cámara de Representantes del Pueblo, mientras que el hasta ahora presidente de la región de Amhara, Agegnehu Teshager, ha sido elegido como presidente de la Cámara de la Federación.



En su discurso tras la toma de posesión, Abiy ha prometido que impulsara un "diálogo nacional inclusivo" para reducir las "diferencias políticas" y que "reúna a todos los que creen que podemos resolver nuestras diferencias", algo para lo que ha pedido "esfuerzos conjuntos" por parte de todos los actores.



"Siempre estoy orgulloso de la valentía y la resistencia de los etíopes contra las fuerzas externas que intentaron violar la soberanía de su patria", ha agregado el mandatario, que ha arremetido contra el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), a quien ha recriminado que cometió un "horrible ataque" contra el Comando Norte de Etiopía.



En este sentido, ha recordado que se trata de una organización "terrorista" que "ha puesto a Etiopía en juego". "Nuestra guerra es solo contra las fuerzas antietíopes", ha agregado, recoge la emisora local Fana.



Además, el primer ministro etíope ha destacado que la lucha contra la inflación y la corrupción serán elementos clave de su Administración, que trabajará para "construir una Etiopía que incluya a todos y que funcione para todos".



En su interlocución, a la que han asistido como invitados los presidentes de Nigeria, Senegal, Kenia y Uganda, Abiy ha indicado que "para su viaje hacia la prosperidad, Etiopía necesita firmemente el apoyo de sus amigos", no obstante, "cualquier tipo de amistad no debe ni puede darse de manera que se sacrifique la soberanía del país".



Asimismo, ha abogado por "soluciones africanas para los problemas africanos", mientras que ha asegurado que Etiopía seguirá siendo un "faro" para un "futuro mejor para África", ya que logrará superar todos "los desafíos internos y externos".



El partido del primer ministro, el Partido de la Prosperidad, se hizo con 410 de los 436 escaños del Parlamento en las elecciones de junio de 2021, en las que no se pudo votar en cerca de 550 circunscripciones electorales por motivos de seguridad y logísticos, en gran parte por la ofensiva militar contra el TPLF en la región de Tigray (norte).



Las parlamentarias se celebraron el 21 de junio tras dos aplazamientos desde agosto de 2020 --el primero a causa de la pandemia de coronavirus y el segundo por problemas logísticos--, y son las primeras desde que Abiy accediera al cargo.



Los comicios se han planteado vistos como un plebiscito en torno a la figura del primer ministro. Abiy adelantó que esperaba lograr un respaldo a sus esfuerzos de reforma, que incluyen planes para modificar la Constitución.