AMP.- Corea.- Corea del Norte y Corea del Sur restablecen la línea de comunicación intercoreana

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Corea del Norte han restablecido este lunes la conexión con Corea del Sur a través de la línea de comunicación intercoreana, tal y como ha anunciado previamente el líder norcoreano, Kim Jong Un.



El Ministerio de Unificación ha confirmado el restablecimiento de las comunicaciones con una "llamada de apertura" que se ha producido en torno a las 9.00 horas --2.00 horas en la España peninsular--, según recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap.



De igual modo, un oficial militar de Corea del Sur también ha apuntado que, al mismo tiempo, se han llevado a cabo llamadas en las líneas de comunicación militar en los distritos de Mar Orienta y Occidental.



Corea del Norte ya restauró la comunicación con sus vecinos del sur a finales de julio tras 13 meses de desconexión, pero volvió a aislarse a mediados de agosto en respuesta a las pruebas de misiles de Corea del Sur y Estados Unidos, así como de las mismas manifestaciones por parte de Pyongyang. Ante ello, Seúl ha insistido reiteradamente en reanudar las conversaciones en busca de estabilidad.



En un comunicado, el Ministerio de Unificación surcoreano ha trasladado su esperanza en que se pueda "reanudar el diálogo lo antes posible" de tal modo que se mejoren las relaciones entre ambas naciones y se logre instaurar la paz en la península



Ahora se espera que ambos gobierno discutan la cuestión del establecimiento de un sistema de videoconferencia no presencial, que se propuso oficialmente a Corea del Norte a fines de julio para que el canal de diálogo entre los dos países se pueda mantener estable a pesar de la pandemia de la COVID-19.



Por su parte, el Ministerio de Defensa surcoreano ha trasladado su esperanza de que este paso conduzca a un "alivio de las tensiones", aunque ha lamentado que Corea del Norte no haya respondido a la comunicación de prueba del buque patrullero naval de Corea del Sur.



Pese a esto, Defensa ha confirmado que en el futuro planea intentar "continuamente" probar la comunicación entre los barcos de Corea del Norte y del Sur a través de la red común de buques comerciales internacionales.



ANUNCIO DEL RESTABLECIMIENTO



Unas horas antes, el Gobierno de Kim ha informado de que "las organizaciones pertinentes han acordado restablecer todas las líneas de comunicación intercoreanas desde las 9.00 horas del 4 de octubre", según recoge la agencia de noticias oficial norcoreana, KCNA.



"Las autoridades surcoreanas deben comprender el significado del restablecimiento de la línea de comunicación intercoreana", ha añadido Corea del Norte en dicho comunicado.



En 2018 se produjo un deshielo en las relaciones entre Seúl y Pyongyang, con conversaciones directas incluidas, aunque los avances se estancaron repentinamente. Estados Unidos, bajo el mandato de Joe Biden, ha asegurado que está dispuesto a reunirse con funcionarios norcoreanos "en cualquier momento y lugar".



La noticia se produce después de que el presidente surcoreano, Moon Jae In, hiciera un llamamiento a declarar el fin de la guerra de Corea. Esta propuesta fue rechazada por las autoridades norcoreanas, que apuntaron que dar ese paso sería "algo prematuro" y que existía una falta de garantías de que eso condujese a la "retirada de la política hostil de Estados Unidos hacia Pyongyang".



"No hay ninguna garantía de que la mera declaración de la finalización de la guerra conduciría a la retirada de las políticas hostiles hacia Corea del Norte en la situación actual en la península, que se acerca, poco a poco, a una situación delicada", advirtió el viceministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Ri Thae Song.