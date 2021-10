Alex Sandro, del respeto a Venezuela a la expectación por duelo con Argentina

El jugador Alex Sandro (i) de Brasil en un partido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, fotografía de archivo. EFE/ Ricardo Rímoli

Bogotá, 4 oct (EFE).- Alex Sandro afirmó este lunes que la selección de Brasil mira con respeto a la de Venezuela, colista de las eliminatorias del Mundial de Catar y próximo rival, este jueves en Caracas, al tiempo que manifestó la expectación por la nueva fecha del superclásico con Argentina, que se suspendió en septiembre.

El lateral zurdo del Juventus italiano afirmó que los jugadores brasileños siempre esperan disputar los clásicos contra Argentina, aunque dijo que no pueden hacer nada sino esperar la decisión de la FIFA para su nueva programación.

"Sabemos que el proceso ya está en manos de la FIFA. Esperamos siempre trabajar, jugar, principalmente un Brasil-Argentina que suele ser bonito de jugar, de ver para los aficionados. Pero hasta entonces no podemos hacer nada, solo tenemos que esperar", expresó en una rueda de prensa en Bogotá, donde la Canarinha se prepara para el partido del jueves ante la Vinotinto.

El partido Brasil-Argentina, por la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas fue suspendido el mes pasado por la infracción al protocolo sanitario cometido por cuatro jugadores de la Albiceleste.

De la nueva edición del superclásico apenas se jugaron seis minutos.

El árbitro venezolano Jesús Valenzuela y los comisarios de campo oficializaron la suspensión del partido por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que remitió la decisión final sobre el incidente a la FIFA, responsable por las eliminatorias mundialistas.

El jugador del Juventus, que disputa en la selección el puesto de titular con Guilherme Arana, del Atlético Mineiro, afirmó que Venezuela es un rival peligroso, "independiente de donde ellos están en la clasificación", porque tiene un juego duro que cuenta con "sus cualidades".

"Respetamos tanto al que va de último como al que va en la punta de la tabla. Yo pienso que el respeto es igual y estoy seguro que nuestro pensamiento va a ser igual en todos los otros juegos y vamos a procurar hacer lo nuestro. Clasificar cuanto antes es siempre bueno, nuestro pensamiento siempre es jugar para vencer", expresó.

PREPARACIÓN EN BOGOTÁ

Brasil se entrenará en Bogotá hasta la tarde del miércoles, cuando viajará a Caracas para su partido del jueves con Venezuela, luego del cual viajará directamente a Barranquilla, en donde visitará a Colombia el domingo 10 de octubre.

El primer entrenamiento de la Canarinha en la capital colombiana fue realizado en el estadio de Techo.

Para esta convocatoria, Tite incluyó a ochos jugadores de clubes ingleses entre los 25 convocados para los tres partidos de octubre pese a las dudas que existían sobre si podrían comparecer, ya que sus viajes fueron vetados en la triple jornada de septiembre.

Brasil había convocado a nueve jugadores de la Premier League para la triple jornada de septiembre pero ninguno acudió a la concentración debido a que el viaje fue desautorizado por los clubes ingleses, que alegaron que, como tendrían que cumplir 14 días de cuarentena al regreso, los perderían por más de un mes.

En ese sentido, Sandro valoró la presencia de los compañeros que no pudieron estar en la triple jornada anterior y dijo que siempre es bueno poder volver a entrenar con ellos.

"La vuelta de los jugadores que actúan en la Premier League estoy seguro de que vienen para fortalecer a la selección brasileña", expresó.