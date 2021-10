ADVISORY SPAIN-VOLCANO/

La Palma's volcano eruption gathers force

Start: 04 Oct 2021 04:50 GMT

End: 04 Oct 2021 12:00 GMT

LA PALMA - The eruption of the Cumbre Vieja volcano on Spain's La Palma island gained force following the collapse of the volcano's north side according to local media.

Restrictions:

BROADCAST: LIVE USE - MUST ON SCREEN COURTESY TV CANARIAS (SOURCE: TV CANARIAS) / EDITED USE - NO USE SPAIN (SOURCE: FORTA)

DIGITAL: LIVE USE - MUST ON SCREEN COURTESY TV CANARIAS (SOURCE: TV CANARIAS) / EDITED USE - NO USE SPAIN (SOURCE: FORTA)

Source: TV CANARIAS/ FORTA

Aspect Ratio: 16:9

Location: Spain

Topic: Disasters / Accidents

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com