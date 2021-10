Zelenski utilizará sus poderes para el regreso de Saakashvili a Ucrania

Volodymyr Zelensky, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/LESZEK SZYMANSKI

Moscú, 3 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró hoy que utilizará sus poderes para conseguir que el expresidente georgiano Mijaíl Saakashvili, detenido el viernes a su regreso a su país natal tras ocho años en el exilio, sea devuelto a Ucrania, ya que es ciudadano de este país.

"Como presidente de Ucrania estoy constantemente involucrado en devolver a ciudadanos ucranianos (a su país) aprovechando los poderes que se me han otorgado. El señor Saakashvili es un ciudadano de Ucrania, así que esto también vale para él", indicó en una rueda de prensa en Truskavets (oeste de Ucrania).

Según dijo, todas las instituciones están implicadas en este trabajo, entre ellas el Ministerio del Exterior y el embajador ucraniano acreditado en Georgia.

El expresidente de Georgia (2004 y 2013) fue detenido el viernes cuando volvió a su país de origen con motivo de las elecciones municipales, ya que es fundador del principal partido de la oposición, el Movimiento Nacional Unido (MNU).

Saakashvili permanecía huido de la justicia georgiana, que le condenó en 2018 en ausencia a tres y seis años de cárcel por corrupción y abuso de poder.

También enfrenta otros cargos en Georgia, que, según la Fiscalía, pueden acarrearle hasta 11 años de prisión.

El exmandatario fue privado de la ciudadanía georgiana en 2015 cuando ya era gobernador de la región ucraniana de Odesa, en el mar Negro, cargo al que le aupó del entonces presidente Petró Poroshenko, quien le dio además la nacionalidad ucraniana.

En 2017 tras enemistarse con Poroshenko, Saakashvili también perdió la ciudadanía ucraniana hasta que Zelenski se la devolvió en 2019 y le nombró en 2020 jefe del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Reformas adscrito a la Presidencia.

Zelenski dijo hoy que desconocía los planes del exmandatario de volver a Georgia.

"Me sorprendió mucho y lo vi en la prensa. Todo el mundo lo estaba buscando. Entonces hubo un mensaje (de Saakashvili) de que ya estaba en Georgia, en Batumi, y entonces fue detenido", relató.

"Desconocía su decisión y creo que está mal porque trabaja para el Estado. Pero tenemos que entender todos los detalles y todos los riesgos" que corrió Saakashvili al regresar a Georgia incluso sabiendo que iba a ser detenido inmediatamente, indicó Zelenski.

El expresidente georgiano había anunciado en numerosas ocasiones que iba a volver a su país natal para participar en la vida política, pero hasta ahora nunca lo había hecho.

El viernes por la noche anunció una huelga de hambre porque se ve como preso político, según dijo el defensor del Pueblo de Georgia, Nino Lomdzharia, tras reunirse con él en la cárcel.

La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, que ha dicho que el exlíder volvió para desestabilizar el país, ya ha dicho que no emitirá ningún perdón para Saakashvili.