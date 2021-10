VÍDEO:Lastra afirma que Casado "ha conseguido retratarse" en la Convención Nacional del PP: "Ha insultado hasta al Papa"

03-10-2021 La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra POLITICA CAPTURA/PSOE



La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha asegurado que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, "ha conseguido retratarse" en la Convención Nacional del PP que ha celebrado esta semana por diferentes ciudades.



"Se ha retratado ante todos los españoles y ante el resto del mundo, ha dedicado la convención a anunciar que recortarán las pensiones si gobiernan, a insultar a los países hermanos de Latinoamérica, a los ecologistas, a las feministas, a los sindicatos, a los trabajadores y hasta al Papa, no les ha quedado nadie", ha criticado este domingo Lastra en el acto 'España Avanza: Recuperación Justa' que se ha celebrado en Madrid.



Asimismo, Lastra ha añadido que lo "más coherente" de la Convención Nacional del PP ha sido "escuchar a Casado que piensa seguir el ejemplo de Sarkozy justo antes de que sea condenado por corrupción".



De este modo, la socialista ha hecho referencia a que el expresidente francés ha sido condenado este jueves por un tribunal de Francia a un año de cárcel por financiación ilegal de su campaña electoral a la Presidencia en 2012, cerca de seis meses después de ser sentenciado a tres años de prisión por delitos de corrupción y tráfico de influencias.



"No sé quién estará más avezado en los temas de corrupción, pero estoy segura de que el Partido Popular todavía le puede dar alguna lección a Sarkozy porque sabe mucho de corrupción", ha sentenciado.



Durante su intervención, Lastra ha insistido en sus críticas hacia el partido que lidera Pablo Casado: "No es una derecha moderada ni una derecha europea. No le da ninguna vergüenza defender que a las personas que sufren alguna discapacidad se les llame disminuidos y rechaza corregir esa barbaridad en la Constitución".



CRITICA AL PP POR "DEFENDER EL MACHISMO"



En la misma línea, ha cargado contra el PP por "defender el machismo" por recurrir al Tribunal Constitucional leyes como la de igualdad o la interrupción voluntaria del embarazo; y ha apostillado que "el feminismo no es esa chaqueta que Casado se pone para la foto y se quita inmediatamente después".



"No podemos permitir que el feminismo se convierta en una etiqueta de quita y pon, en un adorno que se utiliza para quedar bien", ha advertido la socialista, destacando que hay políticos que usan las palabras para "unir, avanzar y convencer", mientras que "otros las usan para retroceder".



Por otro lado, ha calificado de "vergonzoso" que el PP, que "recortó las pensiones", se oponga "una vez más" a asegurar las pensiones y "vote en contra de los pensionistas". "Es bochornoso que ante un consenso social y político el PP vuelva a quedarse solo con sus amigos de la extrema derecha y vote contra los pensionistas", ha indicado.



"Lo que oculta Casado lo confesó Rajoy, que en la Convención, mientras Casado asentía, dijo que si el PP vuelve al Gobierno volverán los recortes en las pensiones. Por eso no van a volver", ha afirmado.



Para la vicesecretaria general del PSOE, "hace mucho más por unir España un trabajo digno con un trabajo digno que la derecha de frustración con sus reformas laborales". En este sentido, ha hecho hincapié en que "es posible una economía con derechos dignos y salarios dignos".



En este punto, Lastra ha recordado que el PP "tuvo congelado" el salario mínimo en 735 euros, mientras que con el Gobierno socialista subió a 900 euros y ahora alcanzará los 965 euros. "Nuestro compromiso es que se superen los 1.000 euros mensuales a final de esta legislatura", ha asegurado.



