Vicente Moreno: "Hay que valorarlo, ganar al Madrid no se da todos los días"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 3 oct (EFE).- El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, afirmó después de la victoria contra el Real Madrid que la afición debe valorar el triunfo ya que derrota al cuadro blanco "no se da todos los días".

El preparador valenciano insistió en que pese a haber "merecido" el triunfo, "incluso así ganar al Madrid es complicado". "Es un rival espectacular en todos los sentidos. Hemos sufrido y para ganarles debes hacerlo, esto es así", reflexionó.

Vicente Moreno explicó que probablemente a su equipo le faltó "tener algo más el balón en la primera parte" para impedir que la calidad del rival apareciera. "Debíamos hacer un partido perfecto y podríamos haber mejorado en algunas cosas para estar más tranquilos en el tramo final", insistió.

Preguntado por el papel de su delantero Raúl de Tomás, autor del gol en el minuto 17, el técnico se mostró encantado: "No hace falta que haga yo la presentación de Raúl de Tomás. Puede jugar en cualquier equipo importante de Europa y tenemos la suerte de poder tenerlo y disfrutarlo".

Respecto al estado general del bloque, Vicente Moreno se mostró prudente. "No quiero fastidiar la fiesta a nadie, pero no nos debemos volver locos porque es solo un partido", señaló tras apuntar que necesitarán seguir trabajando igual tras el parón.

"Hoy hemos ganado tres puntos y el reconocimiento de nuestra gente. No nos gusta fallar a nuestra afición y queremos que los seguidores estén contentos. Te quedas con la sensación del deber cumplido", apuntó el entrenador.