Tenis.-La bielorrusa Aryna Sabalenka no participará en Indian Wells tras dar positivo por coronavirus

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka no participará en Indian Wells después de dar positivo por coronavirus, ha confirmado este domingo la propia deportista.



"Desafortunadamente, he dado positivo en Indian Wells y no podré competir. Comencé mi aislamiento y me quedaré aquí hasta que me lo manden los médicos y los funcionarios de salud. Hasta ahora me siento bien, pero realmente triste por no poder jugar este año", publicó en su cuenta oficial de la red social Instagram.



La número dos del mundo iba regresar a las canchas por primera vez desde que perdió en semifinales del US Open el mes pasado. La ausencia de Sabalenka es un golpe más para el evento norteamericano después de que la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, anunciase que no participaría.



La japonesa Naomi Osaka es otra de las ausentes junto a Serena Williams, mientras que en la edición masculina no participará el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo y cinco veces campeón del torneo.