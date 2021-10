Somalia.- Somalilandia expulsa "por motivos de seguridad" a 700 personas de una región disputada con Puntlandia

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de la autoproclamada república independiente de Somalilandia han expulsado a más de 700 personas, sobre todo comerciantes y sus familias, de la localidad de Las Anod, en la región de Sool, que se disputa desde hace 2007 con el estado somalí de Puntlandia.



Somalilandia declaró en 1991 su independencia de Somalia pero hasta ahora no ha gozado de reconocimiento internacional.



Las Anod es el ejemplo de las tradicionales disputas entre las comunidades del norte y del sur del cuerno de África. Mujeres y niños han acompañado la caravana de expulsados en una decisión adoptada por "motivos de seguridad", según fuentes del Gobierno de Somalilandia al portal Garowe on Line.



El jefe de Policía en la región de Sool ha agravado todavía más la situación al describir a los expulsados como "extranjeros etíopes" a pesar de que muchos de ellos podían demostrar que habían nacido en la región. El exsenador somalí Ilyas Ali Hasan ratificó que los expulsados son somalíes y exigió una disculpa a las autoridades de Somalilandia.



En represalia, algunos comerciantes se han negado este domingo a abrir sus negocios en la capital de Puntlandia, Bosaso.



En Mogadiscio, altos funcionarios del gobierno encabezados por el ministro de Información, Osman Dubbe, condenaron el incidente. Dubbe se declaró profundamente entristecido por la deportación de somalíes en Las Anod y pidió a las autoridades de la localidad que hicieran todo lo posible para preservar la identidad nacional de sus habitantes.



"La deportación en curso de somalíes de Las Anod me entristece. La gente de Las Anod siempre ha tenido una tradición de hospitalidad. Espero que conserven esa buena tradición, y que el pueblo somalí que les rodea pueda sentirse seguro", ha señalado.