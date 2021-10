Save The Children reactiva ludotecas infantiles en zonas turísticas de México

Niños juegan en una ludoteca, el 30 de septiembre de 2021, en Cancún, estado de Quintana Roo (México). EFE/ Alonso Cupul

Playa del Carmen (México), 3 oct (EFE).- La organización Save the Children reactivó las ludotecas infantiles que operan en Cancún y Playa del Carmen para apoyar a las familias que trabajan en el sector turístico en pleno proceso de reactivación económica en México.

La red de ludotecas forma parte de una iniciativa que nació para prevenir y mitigar el impacto de la violencia en niñas, niños y adolescentes que viven en situaciones de alta vulnerabilidad en la región, explicó Jamnia Monroy, coordinadora de Save the Children en Quintana Roo.

Dos años después de haberse iniciado mantiene un ritmo de crecimiento sostenido gracias a la financiación de organizaciones privadas.

Durante un recorrido de Efe por las instalaciones de la Ludoteca de la Colonia Colosio en Playa del Carmen, una zona de alta incidencia delictiva, se observa el arduo trabajo que se realiza con cerca de 40 niños de entre 6 y 14 años de edad.

Para entrar en el programa cada uno de los niños debe pasar un riguroso proceso que incluye supervisar el uso correcto de mascarillas y la aplicación de gel desinfectante, entre otras medidas sanitarias.

El primer bloque de actividades arranca en un área deportiva que está a espaldas de la ludoteca y después de casi una hora regresan para iniciar las actividades académicas y recreativas.

"Las ludotecas promueven el desarrollo de habilidades socioemocionales, tenemos varias actividades a lo largo de una rutina semanal en las que las niñas y los niños aprenden a respetarse, a convivir en armonía", explicó Jamnia Monroy.

"Aprenden, además de sus derechos no solo reconociéndose como sujetos de derecho, sino ejerciendo estos derechos dentro del espacio de la ludoteca", agregó Monroy.

Además del ejercicio diario y de la práctica de actividades recreativas en las ludotecas, se ayuda a los menores a realizar las tareas escolares para que alcancen el adecuado nivel académico.

"Es un programa orientado a las chicas e hijos de madres y padres trabajadores en destinos turísticos que sabemos que además tienen muchísimos riesgos, más allá del abandono temporal a causa del trabajo", añadió la coordinadora en Quintana Roo.

APOYO PRIVADO

La cadena hotelera RIU trabaja con Save the Children en Quintana Roo desde 2019 dando continuidad a una alianza que la empresa tiene desde hace varios años en España

Alma Tesillos, directora de Responsabilidad Social en América para la cadena hotelera RIU, explicó que analizaron cuáles eran las principales problemáticas en estos destinos turísticos como Playa del Carmen y Cancún y acordaron que "Save The Children es un buen aliado con el programa de las ludotecas".

En Quintana Roo, dijo, la cadena RIU apoya otro tipo de organizaciones que realizan acciones en pro del medioambiente y de desarrollo comunitario, pero destacó que la atención de la infancia es "prioritaria".

"Hay mucho niño solo durante ciertas horas del día ya sea en la mañana o en la tarde por la actividad turística en general del destino, entonces, al crear estos espacios seguros se beneficia a la comunidad", detalló.

Cada una de las ludotecas tiene capacidad para recibir 50 niños, pero por la pandemia de coronavirus varía el aforo permitido, dependiendo del semáforo epidemiológico y de las disposiciones de las autoridades locales.

Karen García Rangel es madre de un niño de 6 años que asiste a la ludoteca desde hace dos meses.

"El encierro nos está volviendo locos a todos. Me preocupaba el comportamiento de mi hijo porque se estaba poniendo agresivo con berrinches y algunas actitudes que me sorprendieron porque no las tenía antes de la pandemia", comentó.

Por eso lleva su hijo a la ludoteca, además de participar como voluntaria para estar cerca de su hijo y conocer de cerca las actividades que realizan.

"Trabajan mucho la actividad de socioemocional que es controlar emociones y enseñarlos. Y todo ello les ha favorecido mucho", concluyó Karen García.