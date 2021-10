Saul Alvarez revoluciona Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡Míralas aquí!

Saul Alvarez (@canelo) ha causado furor en su popular cuenta de Instagra por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 5.880.177 de interacciones entre sus seguidores.

Santos Saúl Álvarez Barragán (Guadalajara,​ Jalisco; 18 de julio de 1990), más conocido como "Canelo", es un boxeador profesional mexicano que ha ganado campeonatos mundiales en cuatro categorías distintas de peso.​

Es el actual campeón mundial de la AMB y CMB de peso supermediano. También fue campeón de la AMB, CMB, FIB y The Ring de peso medio, campeón de la AMB, CMB, OMB y The Ring de peso superwélter y campeón de la OMB de peso semicompleto. ​Es conocido por ser un contra-golpeador capaz de explotar huecos en la guardia de sus oponentes mientras esquiva golpes con movimientos de cabeza y cintura. También es conocido por su golpeo al cuerpo.

El 15 de septiembre de 2018 derrotó al kazajo Gennady Golovkin, ganando así los cinturones del CMB y AMB de peso medio. La pelea con Golovkin fue nombrada como el mejor combate del 2018.​ En 2019 fue elegido como el boxeador del año por la revista The Ring y fue nominado a Peleador de la Década por la Asociación de Escritores de Boxeo de los Estados Unidos.

Desde 2015 hasta la actualidad, ha sido considerado uno de los 10 mejores boxeadores del mundo, libra por libra. ​Desde 2019 está considerado como el boxeador número 1, libra por libra, por la revista The Ring​, BoxRec y la Asociación de Escritores de Boxeo de los Estados Unidos.

Es hijo de Ana María Barragán Fernández y Santos Álvarez Barragán. Nació el 18 de julio de 1990 en San Agustín (Jalisco), Guadalajara Jalisco, México. A los cinco años se trasladó con su familia a Juanacatlán. Tiene seis hermanos y una hermana: Rigoberto, Ana Elda, Daniel Geovani, José Ricardo, Gonzalo, Víctor Alfonso y Juan Ramón.

Es boxeador por su hermano Rigoberto, quien también boxea profesionalmente. El apodo se lo puso su mánager José «Chepo» Reynoso, quien comenzó a decirle «Canelito» cuando era más joven y, posteriormente, «Canelo». Tuvo una relación con Marisol González, periodista coahuilense. Luego con la ex de Marc Anthony en septiembre de 2017, Shannon de Lima.