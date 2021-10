R.Unido.- Johnson pide a las británicas que sigan confiando en la Policía tras el asesinato de Sarah Everard

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El primer ministro británico, Boris Johnson, ha pedido a las mujeres del país que sigan confiando en la Policía a pesar de la indignación popular tras el asesinato de la joven Sarah Everard a manos de un agente de las fuerzas de seguridad.



"Son demasiadas las mujeres que llevan demasiado tiempo" esperando a que sus denuncias sean escuchadas, ha asegurado Johnson antes de prometer que el Gobierno "no se detendrá ante nada" a la hora de asegurarse de que más violadores sean encarcelados.



Estos comentarios tienen lugar después de que el agente de la Policía Metropolitana, Wayne Couzens, de 48 años, fuera condenado a cadena perpetua el jueves por el asesinato de Everard. La sentencia denuncia que los actos "retorcidos, egoístas y brutales" habían erosionado la confianza en la Policía.



Everard, de 33 años, caminaba a casa desde la casa de un amigo en Clapham, al sur de Londres, la noche del 3 de marzo cuando fue secuestrada, violada y asesinada por Couzens.



"Mi opinión es que la Policía hace, abrumadoramente, un trabajo maravilloso y lo que quiero es que el público, y las mujeres en particular, niñas y mujeres jóvenes, mujeres de todas las edades, confíen en la ellos", ha pedido el primer ministro en declaraciones a la cadena BBC.



"Necesitamos mirar de manera sistémica no solo el caso de Wayne Couzens, sino toda la gestión de las denuncias de la violación, la violencia doméstica, la violencia sexual y las quejas de mujeres sobre el acoso en conjunto", ha añadido.