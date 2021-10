Real Madrid prosigue su mala racha y sufre su primera derrota en LaLiga

Cinco días después del seísmo frente al modesto Sheriff Tiraspol, al perder en casa en Champions (2-1), el Real Madrid sufrió su primera derrota (2-1) de la temporada en LaLiga en el campo del recién ascendido Espanyol de Barcelona (13º), este domingo en la octava jornada, aunque se mantiene como líder del campeonato español.

Después del empate de la Real Sociedad ante el colista Getafe (1-1), el campeonato español está liderado por un triunvirato formado por el Real Madrid, el Atlético de Madrid (2º) y el propio conjunto vasco (3º), con 17 puntos.

En Barcelona, los hombres de Carlo Ancelotti, que no han ganado en sus tres últimos partidos, encajaron un gol en cada tiempo. Primero con un centro cortado al primer poste, con el exmadridista Raúl de Tomás como protagonista (17), y después con una cabalgada en solitario de Aleix Vidal (61), antes de que el francés Karim Benzema redujera diferencias (71).

Primeros malos momentos para Ancelotti, que regresó al banquillo madrileño esta temporada, con un inicio en tromba, con seis victorias y un empate en los siete primeros partidos.

Pero el Real Madrid ha visto cambiar todo en los tres últimos partidos, ya que el pasado fin de semana empató en su campo del Santiago Bernabéu, contra Villarreal (0-0) en LaLiga, y después llegó la humillación el martes ante el modesto equipo moldavo del Sheriff Tiraspol, otra vez jugando como local.

Aunque esta derrota en Barcelona contra el Espanyol no tiene la magnitud del seísmo vivido en Liga de Campeones el martes, se trata de una llamada de atención de que la buena racha acabó para el equipo de "Carletto".

A Ancelotti se le preguntó si fue el peor partido de la temporada para el Real Madrid, y el técnico italiano asintió.

- 'Peor partido de la temporada' -

"Si, estoy de acuerdo, hemos jugado mal, no hay mucho más que decir. No fuimos capaces de mantener la calma. El equipo no estaba bien posicionado, con balón y sin balón. Hay que ser honesto. Es el peor partido. Ahora tenemos que utilizar este parón internacional para reflexionar un poco sobre la razón de que este equipo ha cambiado su actitud en una semana", indicó Ancelotti.

"La derrota de hoy no es un accidente. No hemos jugado bien. La reacción que hemos tenido la hemos iniciado tarde. Dos derrotas, no es costumbre en nuestro equipo, en nuestro club. Tenemos que encontrar remedio. Tenemos que intentar mejorar los errores que hemos hecho hoy", continuó.

Tras haber marcado 22 goles en los siete primeros partidos, el Real Madrid solo ha anotado dos en los tres últimos.

- Espaldarazo para Espanyol -

El único punto positivo a retener podría ser la buena entrada en juego de Eden Hazard al final del partido, justo antes de la tregua internacional, donde se enfrentará a los Bleus en semifinales de la Liga de las Naciones con la selección belga, el jueves (18h45 GMT) en Turín.

Recién ascendido, el Espanyol, que solo había ganado un partido desde el inicio de la temporada, logra una victoria importante, que podría servir para recuperarse en busca de su objetivo de la permanencia. El equipo de Barcelona estuvo cerca de lograr un 3-0 favorable, que habría matado el partido. En el minuto 64, Sergi Darder cruzó demasiado su remate, cuando se encontraba solo frente a Thibaut Courtois.

Tras el nuevo revés del Barça (9º), en el campo del Atlético Madrid el sábado (2-0), el Real Madrid tendrá que tener cuidado con el equipo de Diego Simeone, que le ha alcanzado a puntos en la cabeza de la clasificación.

Con los mismos puntos que los dos clubes de Madrid, la Real Sociedad rascó un empate en su visita a Getafe. Sandro Ramírez adelantó a los locales, y el incombustible Mikel Oyarzabal igualó para el conjunto 'txuriurdin'.

El Sevilla, cuarto a tres puntos del trío de cabeza, podría haber también alcanzado esa punta, pero se vio sorprendido en su visita a Granada (17º), que ganó por 1-0 con un gol de Rubén Rochina (25).

Era la primera derrota del equipo de Julen Lopetegui en la LaLiga.

pve/psr/iga