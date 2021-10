Pandora.- El director de la agencia tributaria colombiana aparece en los Papeles de Pandora

03-10-2021 El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), Lisandro Junco Riveira POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA



Los expresidentes Gaviria y Pastrana o Shakira están entre los 558 colombianos citados en la filtración



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), Lisandro Junco Riveira, aparece en los Papeles de Pandora, una investigación periodística a partir de documentos filtrados según la cual Junco habría creado una sociedad en Delaware, paraíso fiscal, y tendría además una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres gestionadas a través de un proveedor con sede en Dubái.



Según Junco, la sociedad que constituyó en 2016 la trasladó a Florida, es pública y solo tiene una cuenta con ahorros para estudiar en Miami.



En 2013 constituyó junto con su esposa la empresa Cyber Security System Company en Delaware, Estados Unidos, según los documentos filtrados y analizados en Colombia por la alianza periodística de 'El Espectador' y CONNECTAS.



Junco ha asegurado que su objetivo era ir a Estados Unidos para realizar una maestría en tributación transnacional "para aprender y luchar contra eso". "Si yo recibía un peso, tenía que pagar un peso en Estados Unidos y un peso en Colombia. ¿Qué se hace? Se establece una sociedad, la que iría a tributar", ha explicado Junco tras conocer las revelaciones.



Junco explica que a los pocos días de constituir la empresa en Delaware, la trasladó a Florida, donde planeaba estudiar, pero la investigación periodística no ha podido hallar rastros en Florida.



"Con los controles que tienen los bancos en Estados Unidos, y más sobre los colombianos, si hubiera algo irregular esto no sería posible", ha subrayado el actual director de la DIAN. "Delaware o Florida, lo importante es que ninguno de los dos es considerado paraíso fiscal ni por Colombia ni por la OCDE", ha destacado Junco.



"Es una sociedad onshore, no offshore", ha recalcado el director de la DIAN. Es decir, que la actividad de la empresa es en el país donde se constituyó.



Sin embargo, según la investgiación, su nombre y el de su sociedad en Estados Unidos también aparecen como clientes de SFM Corporate Services. Una firma creada en Suiza en 2006, pero con sede en Dubái, cuya mayoría de clientes son europeos, africanos o de Oriente Próximo.



Entre ellos, personajes de trayectorias cuestionables, como un traficante de armas italiano, un ministro de Zambia acusado de corrupción o un comediante francés condenado por discursos de odio y defensa del terrorismo, entre otros.



Entre los servicios que ofrece SFM Corporate Services está la creación de empresas o la apertura de cuentas bancarias y oficinas virtuales. En su página web recomiendan Suiza, pues gracias a su eficiencia fiscal es "lo más cercano a la seguridad".



En el caso de Cyber Security System Company, antes de su creación en Delaware, SFM Corporate Services le cobró 520 dólares por una "oficina virtual estándar" en Londres.



El director de la DIAN dice que nunca ha oído el nombre de SFM Corporate Services y niega rotundamente haber adquirido a través de esta empresa una cuenta en Chipre y la apertura de una oficina virtual en Londres.



Junco insiste en que no encuentra explicación para que su nombre aparezca en facturas de SFM y sugiere que pudo ser víctima de un esquema de facturación fraudulenta.



"Créanme que con el conocimiento que tengo del tema, si quisiera hacer algo irregular, no lo haría en Estados Unidos", ha remachado Junco, según recoge 'El Espectador'.



558 NOMBRES COLOMBIANOS



En total, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) conocida como Papeles de Pandora cita a 558 nombres colombianos entre los que destacan los expresidentes César Gaviria (1990-1994) y Andrés Pastrana (1998-2002) o la cantante Shakira.



"Se trata de millonarios, expresidentes, embajadores, excongresistas, grupos familiares o procesados por la justicia que fueron clientes principalmente de las firmas Acolgal y Trident Trust", ha destacado 'El Espectador'.



Gaviria, actual presidente del Partido Liberal Colombiano, aparece con una sociedad offshore relacionada con el sector de hidrocarburos, "como la sociedad en Panamá MC2 Internacional S.A., accionista de una empresa colombiana dedicada al sector de hidrocarburos (MC2 S.A.S. ESP)".



Según la revelación, "la empresa MC2 panameña se constituyó el 16 de julio de 2010. Dos años después, los directores registrados fueron el expresidente César Gaviria Trujillo, su hermano Luis Fernando Gaviria, y el abogado Carlos Humberto Isaza, político y director del Departamento Administrativo de la Función Pública" en el gobierno de Gaviria.



Asimismo, el expresidente Andrés Pastrana mantuvo "durante una década (...) en el anonimato una sociedad offshore en Panamá" desde la cual administró "parte de su patrimonio familiar".



La investigación da cuenta de que "dos meses antes de que Andrés Pastrana terminara su cuatrienio en la Casa de Nariño, realizó gestiones para constituir en Colombia la empresa Salatina Puyana y Cía. Sociedad en Comandita". El hecho se formalizó el 3 de mayo de 2002 y su propósito, según se lee en los documentos públicos, fue "la precautelación del patrimonio de familia", así como "hacer inversiones colombianas en el exterior".



Asimismo, la cantante Shakira, quien desde 2011 está radicada en Barcelona, siguió abriendo sociedades offshore en paraísos fiscales pese a que la Agencia Tributaria española ya investigaba sus finanzas.



La artista, que se enfrenta a una acusación de fraude fiscal por 14,5 millones de euros, puso en marcha una compañía en las Islas Vírgenes Británicas entre finales de 2018 y comienzos de 2019, según los Papeles de Pandora.



Otras figuras públicas de Colombia mencionadas en la investigación son el exministro de Defensa Guillermo Botero, la exministra de Educación Gina Parody y el exministro de Asuntos Exteriores Fernando Araújo, así como el industrial Luis Carlos Sarmiento Angulo, el más rico del país, el empresario Alejandro Santodomingo y los banqueros Isaac, Jaime y Gabriel Gilinski.