O.Próximo.- La Fiscalía israelí imputa a once palestinos por su participación en una fuga carcelaria

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía israelí ha imputado a seis presos palestinos que escaparon de la prisión israelí de Gilboa el mes pasado junto con otros cinco reclusos que presuntamente les ayudaron a fugarse, según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado.



Las acusaciones fueron presentadas ante el Tribunal de Magistrados de Nazaret contra Zakaria Zubeidi, Mahmud al Arida, Munadil Nafiyat, Muhamad al Arida, Yaqub Qadiri e Iham Kamamji, acusados de escapar de la detención.



Zubeidi es un notorio excomandante de las brigadas armadas de Al Fatá mientras que los otros cinco son miembros del movimiento islamista Yihad islámica.



Según la acusación, el plan de construcción de túneles fue ideado a finales de 2020 por Muhamad al Arida, quien pidió a Qadiri, Kamamji y Nafiyat que se unieran a él. A fines de marzo, también se unió el primo de Muhamad, Mahmud al Arida.



Cuando el túnel estaba casi terminado, los Al Arida, junto con Jradat, le preguntaron a Zubeidi si quería unirse para poder usar sus vínculos con la Autoridad Palestina para ayudarlos después de la fuga.



Según los informes, los ingenieros que examinaron el sitio creen que pueden haber debilitado una losa de cemento de 20 centímetros de espesor debajo de su celda con la aplicación repetida de líquidos ácidos o incluso bebidas de cola.



Nafiyat, a diferencia de los demás, no había sido acusado de ningún delito y estaba detenido según la práctica israelí de detención administrativa, que permite el encierro de sospechosos sin presentar cargos.



Los otros presos acusados de ayudar con la fuga son Mohamad Abu Ashreen, Qusai Mari, Ali Abu Bakr y su primo Mohamad Abú Bakr, e Iyad Jradat, todos palestinos del área cisjordana de Yenin, informa el 'Times of Israel'.



Los cinco están acusados de vigilar para asegurarse de que los guardias que se acercaban no descubrieran la excavación en la celda y para evitar que otros presos entraran. Algunos también ayudaron a deshacerse de la tierra excavada en el túnel, dijeron los fiscales.



Ninguno de los 11 imputados enfrentará cargos por delitos relacionados con el terrorismo.