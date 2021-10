Olga Moreno celebra su cumpleaños por todo lo alto

03-10-2021 OLGA MORENO. MADRID, 3 (CHANCE) Olga Moreno cumple 46 años y lo hace acompañada de los suyos y cuando hablamos de sus seres más queridos nos referimos a su hija Lola, Rocío Flores y el novio de esta, Manuel Bedmar... eso sí, ni rastro de su marido, Antonio David, que por razones que desconocemos no está presente en la celebración del cumpleaños de su mujer, su gran apoyo en el peor momento de su vida. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Olga Moreno cumple 46 años y lo hace acompañada de los suyos y cuando hablamos de sus seres más queridos nos referimos a su hija Lola, Rocío Flores y el novio de esta, Manuel Bedmar... eso sí, ni rastro de su marido, Antonio David, que por razones que desconocemos no está presente en la celebración del cumpleaños de su mujer, su gran apoyo en el peor momento de su vida.



Olga Moreno llegaba al lugar donde va a celebrar su cumpleaños con su hija Lola y completamente arreglada para la ocasión. Con una sonrisa de oreja a oreja nos confesaba que lo iba a festejar con sus seres queridas: "Sí, con mi familia, como siempre" eso sí sin la presencia de su marido: "Pues ya me gustaría, pero está en Madrid".



En cuanto a quién ha sido la primera persona que le ha felicitado en este día tan especial, la ganadora de 'Supervivientes' nos asegura que es Marta López: "Mi Marta la primera" con la que ya sabemos que tiene una relación de amistad muy especial después de su paso por Honduras.



Manuel Bedmar, novio de Rocío Flores, también ha llegado al sitio donde se va a celebrar el cumpleaños de Olga Moreno sin querer hablar con la prensa. Llegaba con su moto y no dudaba en subir al balcón donde en estos momentos están brindado por ella.