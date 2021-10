Ohtani está "abierto" a negociar un contrato de largo plazo con los Angelinos

Fotografía de archivo de Shohei Ohtani of de Japón. EFE/EPA/JASON SZENES

Seattle (EE.UU.), 3 oct (EFE).- El pelotero estelar de dos vías el japonés Shohei Ohtani, de los Angelinos de Los Ángeles, dijo el domingo que está "muy abierto" a negociar un contrato a largo plazo con el club esta temporada baja.

Ohtani habló antes del final de temporada regular de los Angelinos, en Seattle.

El japonés podría haber lanzado por turno en el último día de la temporada, pero optó por saltarse su última salida. Fue el bateador designado y abrió la alineación de los Angelinos para el último juego de una posible temporada de Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

"Por supuesto, estaré muy abierto a la negociación. El equipo me ha apoyado durante todos estos cuatro años, y estoy muy agradecido por eso", dijo Ohtani a través de un intérprete.

"Ya sea que haya o no extensiones de contrato, sólo quiero, como dije antes, estar listo para la próxima temporada".

Ohtani está terminando su cuarta temporada con los Angelinos y tiene un contrato de dos años y 8.5 millones de dólares, recibiendo 5.5 millones el próximo año en su última temporada.

Es elegible para el arbitraje salarial después de la temporada 2022 y la agencia libre después de la temporada 2023 si las reglas no cambian después de la expiración del acuerdo de negociación colectiva el 1 de diciembre.

Ohtani ingresó al último día como líder en la carrera por el Jugador Más Valioso de la Liga Americana después de tener marca de 9-2 con efectividad de 3.18 en 23 aperturas en el montículo y conectar 45 jonrones en el plato.

"Estaba muy feliz de pasar la temporada sin lesiones", dijo Ohtani. "Y, honestamente, me hubiera gustado haber hecho una temporada como esta un poco antes. Este es mi cuarto año, así que creo que tomó demasiado tiempo".

Pero el desempeño del equipo en el campo no ha igualado las aspiraciones de Ohtani cuando llegó de los Hokkaido Nippon Ham Fighters de Japón en 2018.

Los Angelinos terminarán en el cuarto lugar en la División Oeste de la Liga Americana por cuarta temporada consecutiva.