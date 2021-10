Nacho Fernández: "Debemos reflexionar y trabajar en todo lo malo"

El defensa del Real Madrid Nacho Fernández (i) disputa el balón con el centrocampista del Espanyol Aleix Vidal (d), durante partido de la octava jornada de Liga en el RCDE Stadium de Cornellá. EFE/ ALberto Estévez

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 3 oct (EFE).- El defensa del Real Madrid Nacho Fernández afirmó después de la derrota contra el Espanyol en el RCDE Stadium que el equipo debe "reflexionar y trabajar en todo lo malo" tras tres encuentros sin ganar.

El futbolista reconoció que el anfitrión les puso las cosas difíciles. "En la segunda parte, cuando mejor estábamos, una salida mía para intentar cortar un balón ha supuesto el segundo gol y ya se nos ha puesto cuesta arriba", comentó.

Nacho Fernández manifestó que su equipo no estuvo "cómodo". "Hemos encajado un gol en el minuto 18 y no recibiendo goles lógicamente los encuentros serán más fáciles", aseveró.

El jugador se mostró autocrítico, pero no encendió ni mucho menos las alarmas: "Acabamos de empezar y estamos ahí arriba. Debemos trabajar para ajustarnos defensivamente. Lo más importante es que el equipo tiene una gran plantilla".